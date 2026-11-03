فانس يعلن تقدم محادثات واشنطن وطهران مع التأكيد على الأولوية النووية

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يؤكد تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران ويؤكد استمرار الأولوية القصوى لمنع إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني.

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ، في تصريحات له يوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية حققت خطوات إيجابية نحو الأمام في المحادثات الجارية مع إيران ، معرباً في الوقت نفسه عن الحذر الشديد حيال احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين، حيث نفى فانس بشكل قاطع وجود أي مهلة نهائية محددة حددتها واشنطن لطهران للتوصل إلى تسوية قبل احتمال استئناف الأعمال العسكرية، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب يظل يحتفظ بكافة الخيارات المتاحة أمامه، سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية.

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الأولوية القصوى للأمن النووي

شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن منع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي rappresenta الأولوية الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية في أي محادثات تسوية سلمية محتملة، وهي نقطة جوهرية تم تسليط الضوء عليها في سياق هذه المباحثات المعقدة.

تفاعلات دبلوماسية ووساطة خارجية

وتأتي تصريحات فانس في وقت تتحدث فيه تقارير غير مؤكدة عن اقتراب واشنطن وطهران من إعلان اتفاق سلام أولي، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر وإجراء الاتصالات بين الجانبين بهدف إنهاء الحرب القائمة.

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مواقف رسمية وشروط التفاوض

من جانبها، أعلنت إيران استمرار الاتصالات عبر الوسطاء بعد انتهاء مشاورات وفدها مع الوساطة القطرية دون التوصل إلى اختراق دبلوماسي كبير، فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران قدمت شروطها ومقترحاتها الخاصة، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق يتوقف بشكل كامل على الموقف الأمريكي.

التحديات المستقبلية للمسار الدبلوماسي

يظل الخلاف بين الجانبين بشأن شروط التسوية عاملاً رئيسياً يعقد الطريق نحو اتفاق شمولي، حيث ترفض طهران بشكل مستمر الشروط الأمريكية التي تفرض عليها قيوداً صارمة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات متعددة بما فيها استمرار التوتر العسكري.