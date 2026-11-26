تتويج الفارسة الإماراتية فاطمة بدر البلوشي بلقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كم في قرية بوذيب العالمية، وسط منافسات قوية بمشاركة واسعة.

توجت الفارسة الإماراتية فاطمة بدر البلوشي ، على ظهر حصانها " فارزيبس كابيرات" التابع لإسطبلات ماب ، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، في إطار افتتاح سباقات الاتحاد للقدرة المقامة في قرية بوذيب العالمية للقدرة بختم.

أداء تقني وحسم المراكز الثلاثة الأولى

نجحت فاطمة بدر البلوشي في حسم اللقب بعد منافسة قوية شهدتها الساحة، وسط مشاركة واسعة تضم 173 فارساً وفارسة، حيث سجلت زمناً نهائياً قدره 3 ساعات و44 دقيقة و54 ثانية، مع الحفاظ على معدل سرعة ثابت بلغ 26.68 كيلومتر في الساعة.

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وتربع الفارس سيف جمعة بالجافلة على المركز الثاني بعد أن استعاد حصانه "إس دبليو داسريفا" من إسطبلات ماس زمناً وصل إلى 3 ساعات و46 دقيقة و25 ثانية، بينما حل الثالث ذياب محمد البلوشي على ظهر حصانه "هيملايا دي بتكوست" التابع لإسطبلات الكمدة بزمن 3 ساعات و46 دقيقة و38 ثانية.

استراتيجية تسابق ذكية وقيادة متوازنة

بدأت فاطمة بدر البلوشي السباق في المركز الخامس خلال المرحلة الأولى، قبل أن تنتقل إلى المركز الثاني في كل من المرحلتين الثانية والثالثة، ثم رفعت وتيرتها في المرحلة الأخيرة لتنتزع الصدارة وتحقق الفوز في خط النهاية.

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أدارت البطلية مجهود حصانها بكفاءة عالية طوال مراحل السباق، مع الحفاظ على نسق متوازن عبر المسار، وهو ما مكّنها من حسم المنافسة لصالحها بعد تقديم أداء قوي ومستقر في جميع المراحل الأربع.

توزيع الجوائز ومسار منافسات الأسبوع القادم

تم تسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من قبل د. عبد الله أحمد الشيخ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة القدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي للفروسية والسباق، بالإضافة إلى محمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

ستستمر سباقات الاتحاد بعد غد الجمعة بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كيلومتر على أربع مراحل، حيث تمتد المرحلة الأولى ذات المسار البرتقالي لمسافة 30 كيلومتر تليها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، ثم المرحلة الثانية ذات المسار الأزرق لمسافة 30 كيلومتر مع راحة 50 دقيقة.

تتبع المرحلة الثالثة ذات المسار الأبيض مسافة 20 كيلومتر مع راحة 50 دقيقة، قبل انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة ذات المسار الأخضر لمسافة 20 كيلومتر، على أن تختم سباقات العمالقة ذات المسافة نفسها يوم السبت القادم.