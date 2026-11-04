فاطمة الشاعر وتؤكد تفوق نادي الشارقة في دوري القوس والسهم

تحلّل فاطمة الشاعر إنجازات لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في دوري الإمارات للقوس والسهم، مسلطة الضوء على الخطة التدريبية المستقبلية.

أكدت فاطمة الشاعر ، رئيسة قسم الألعاب الفردية في أندية الشارقة ل رياضة المرأة ، أن النتائج المتميزة التي حققتها لاعبات القوس والسهم خلال المرحلة الأولى من دوري الإمارات تعكس قوة بناء الفرق القادرة على المنافسة عبر مختلف الفئات العمرية. وأشارت إلى أن حصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الفرق يجسد جانباً أساسياً من هذه الإنطلاقة الناجحة، إلى جانب الأداء الفردي اللافت للاعبات.

ووصفت الشاعر هذه الإنطلاقة بالفخر، مؤكدةً حضور اللاعبات في فئات المنافسة المتنوعة، ومميزةً قدرة الفريق على تحقيق التوازن بين الإنجازات الفردية والجماعية، وهو أمر تعززه منظومة الألعاب الفردية. وتتيح هذه البطولات فرصة لقياس واقعي لمستويات اللاعبات وجاهزتهن، مما يساعد في تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتمهيد الطريق للاستحقاقات القادمة ضمن بيئة تنافسية تدعم التدرج من الفئات السنية إلى فئة السيدات.

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تفاصيل الإنجازات الميدالية في الشارقة

استهلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الموسم الرياضي بحصد 13 ميدالية ملونة، بواقع خمس ذهبيات وخمس فضيات وثلاث برونزيات، خلال المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم. أُقيمت هذه المنافسات يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في نادي ضباط شرطة الشارقة، وشهدت تفوقاً واضحاً في منافسات الفرق فضلاً عن النتائج المتقدمة في الفردي والجولات التأهيلية.

وجاءت أبرز نتائج النادي بحصولهن على ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الفرق للقوس المحدب والمركب، بالإضافة إلى عشر ميداليات أخرى في المنافسات الفردية. يعكس هذا الأداء الحضور القوي للاعبات في فئات تحت 18 سنة وتحت 21 سنة وفئة السيدات، ويثبت قدرتهن على المنافسة بفعالية في مختلف مراحل البطولة، مما يجعلهن من المتصدرات في المشهد الرياضي المحلي.

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استراتيجية اللي تاي هون التدريبية

من جانبه، أكد لي تاي هون، المدير الفني للقوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة، أن هذه المنافسات شكلت فرصة مهمة لتقييم أداء اللاعبات والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. وأوضح أن البطولة أتاحت فرصة قيّمة لتقييم شامل لمستويات اللاعبات، وتحديد النقاط التي يمكن العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة ضمن استراتيجية واضحة.

وأضاف المدير الفني أنه سيتم التركيز في التدريبات القادمة على تعزيز ثبات الأداء ودقة التصويب، ورفع مستوى التركيز والثقة بالنفس، بالإضافة إلى إعداد اللاعبات للتعامل بكفاءة مع المواقف والظروف التنافسية المختلفة. وحرصهم مستمر على مواصلة دعم التطور الفني والذهني، ورفعة معايير الأداء عبر التدريب المستمر لمعالجة الجوانب الناقصة.

التوقعات المستقبلية والاستعدادات

تواصل فرق القوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة العمل الجاد على تطوير مستويات اللاعبات وتعزيز جاهزتيهن الفنية والتنافسية، مستفيدات من نتائج الجولات التأهيلية والمواجهات النهائية في تقييم الأداء. تهدف هذه الجهود إلى تطوير الخطط التدريبية بما يدعم استمرارية التطور في مختلف الفئات العمرية والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة.

وتتطلع الإدارة الفنية لتحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة، ومواصلة التقدم نحو مستويات تنافسية أعلى، من خلال الاستناد إلى الخبرات المكتسبة في هذه المرحلة الأولى. ويعكس هذا المسار التزاماً قوياً بتحقيق المزيد من التميز والريادة في رياضة القوس والسهم، مما يعزز مكانة النادي على المستويات المحلية والإقليمية.