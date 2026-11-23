نادي فياريال الإسباني ينفي رسمياً تقارير إصابة اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي في عينه بسبب مشاهدة كسوف الشمس، ويوضح أن الجراحة كانت مبرمجة مسبقاً.

نفى نادي فياريال الإسباني بشدة التقارير التي نسبت إصابة اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي في عينه إلى مشاهدته ظاهرة كسوف الشمس التي شهدتها إسبانيا في أغسطس الماضي، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة تماماً. وأوضح النادي في بيان رسمي نشره بعد انتشار الشائكات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن العملية الجراحية التي أجراها اللاعب كانت مبرمجة ومخططاً لها مسبقاً، ولا توجد أي علاقة سببية تربطها بظاهرة كسوف الشمس التي وقعت يوم 12 أغسطس.

تفاصيل النفي الرسمي للنادي والإجرائات الصحية

أكد نادي فياريال الإسباني أن الجراحة التي خضع لها اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي كانت مقررة قبل بدء الشائكات حول كسوف الشمس، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل الصحية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بظاهرة فلكية أو مشاهدة مباشرة للشمس. وطالب النادي وسائل الإعلام والمواقع الرياضية بتحري الدقة العالية والمسؤولية المهنية عند تداول أي معلومات تتعلق بالحالة الصحية للاعبين التابعين للنادي، خاصة وأن الشائكات قد تسببت في تضليل الجمهور والمتابعين.

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بدأت القصة بتداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم تعرض بيبي لضرر في العين نتيجة النظر مباشرة إلى الشمس أثناء حدث الكسوف، مما أدى إلى ربط غياب اللاعب عن الملاعب بهذه العملية الجراحية. وساهم انتشار مقطع فيديو عبر الإنترنت، قيل إنه نُشر من حساب اللاعب على تطبيق سناب شات، في تعزيز هذه الرواية غير الدقيقة، رغم عدم وجود أي دليل طبي أو رسمي يثبت أن العملية كانت نتيجة مشاهدة الكسوف، وهو ما استدعى تدخل النادي رسمياً لنفي هذه الأكاذيب.

تاريخ غياب بيبي والأداء الرياضي السابق

غاب اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 31 عاماً عن خمس مباريات لفريقه فياريال خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك أثناء فترة تعافيه من الجراحة التي أبعدته عن الملاعب لمدة 18 يوماً متواصلة، بدءاً من يوم 9 أكتوبر وحتى يوم 26 أكتوبر. وقد شكل هذا الغياب المفاجئ مادة خصبة للشائكات، لكن النادي أكد أن فترة التعافي كانت ضمن الخطة الطبية المعتادة للاعب بعد إجراء العملية المقررة، دون أي علاقة بالكسوف الشمسي الذي حصل قبل عدة أشهر.

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يخوض نيكولاس بيبي موسمه الثالث مع نادي فياريال الإسباني، الذي انضم إليه في أغسطس 2024 بصفقة انتقال حر قادمًا من طرابزون سبور التركي، بعد تجربة سابقة في صفوف ليل الفرنسي وأرسنال الإنجليزي ونيس الفرنسي. وقد قدم اللاعب مستويات رياضية متميزة خلال موسم 2025-2026، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع مثلها خلال مشاركته في 36 مباراة في الدوري الإسباني، مما يعكس مستواه الفني العالي.

الأرقام القياسية والقيمة السوقية للاعب

أحرز نيكولاس بيبي هدفين وصنع هدفًا آخر خلال ثماني مباريات فقط في الموسم الحالي، قبل أن تتوقف مسيرته مؤقتاً بسبب الجراحة، مما يبرز أهميته الفنية لفريقه فياريال في ظل المنافسة الشديدة في الدوري الإسباني. ويعد انتقال بيبي من ليل إلى أرسنال في صيف 2019 الأغلى في مسيرته الرياضية، حيث دفع النادي الإنجليزي نحو 80 مليون يورو للتعاقد معه، قبل أن يستقر لاحقاً في صفوف فياريال.

يظل نادي فياريال مصمماً على حماية سمعة اللاعب والإبقاء على تركيزه الكامل على الملاعب دون ضغوط إعلامية غير دقيقة، بينما يتابع الجمهور والوسائل الرياضية developments الحالة الصحية للاعب الإيفواري عن كثب لاستعادة حضوره الفعّال في المباريات القادمة.