فارس الإمارات عمر المرزوقي يتوّج بلقب جولة الشراع لبطولة لشبونة الدولية

توّج الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بلقب جولة «الشراع» ل بطولة لشبونة الدولية ل قفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، في ميدان «سوسيداد هيبيكا بورتوغيزا» التاريخي في قلب العاصمة لشبونة، بمشاركة نخبة من فرسان العالم، وجرت فعاليات منافساتها للفرق والفردي خلال الفترة من 21 حتى 24 مايو الجاري، على الميادين الخارجية العشبية، ضمن سلسلة المشاركات الأوروبية الصيفية ل اسطبلات الشراع ، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لل رياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع .

مثل فريق الشراع كل من الفرسان: عمر عبدالعزيز المرزوقي مع الجواد «شاكو باي» «12 سنة»، حميد عبدالله المهيري مع الجواد «فونشستي» «12 سنة»، عبدالله محمد المري والجواد «بي بي اس مقريقور» «14 سنة» والفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد «فلون فلون» «11 سنة»، وأنهى مشاركته في المركز السادس من بين 10 فرق، جاءت نتائجها على التوالي أسبانيا، جنوب أفريقيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، الإمارات، بريطانيا، البرتغال، أمريكا والبرازيل. ونجح الفارس عمر المرزوقي على صهوة الجواد المميّز «شاكو باي» في إكمال جولتي الفرق بأداء رائع دون خطأ على حواجز الـ1.50 سم، أسهم في حصول منتخب الإمارات على المركز السادس، في أولى بطولات الأمم الأوروبية المؤهلة لبطولة العالم 2026.

واصل الفارس المرزوقي تقديم استعراضه الرفيع مع «شاكو باي» الذي أظهر قدراته العالية، في منافسة الجائزة الكبرى على حواجز الـ1.55 سم، وفارسان فقط نجحا في إكمال جولة التمايز دون خطأ من بين 5 فرسان صعدوا إليها، وأكملها المرزوقي في زمن 38.43 ثانية وتوّج بلقب وجائزة البطولة، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الفرنسي إدوارد شوفي، منهياً التمايز مع الفرس «زياميا دو لابون زد» «14 سنة»، في زمن بلغ 39.42 ثانية، والثالث الفارس البرتغالي دوارت سيبرا مع الجواد «دورادوس 2» «13 سنة»، بزمن التمايز 40.15 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء





