غولدمان ساكس تعلن عن فرصة شراء تكتيكية بعد تراجع الأسهم، لكن مؤشر الذعر يتصدر القياسات وتحذر من استمرار تمركز المستثمرين وضعف التعافي المستدام.

أفادت مجموعة غولدمان ساكس بأن موجة الانخفاض الحادة التي ضربت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، قد فتحت نافذة محدودة لاقتناص الفرص عند مستويات أسعار مخفضة، إلا أنها شدّدت على أن هيكلية تمركز المستثمرين لا تزال تتسم بكثافة عالية.

تقنيات التداول وحالة الذعر السائدة

سجل مؤشر غولدمان ساكس الخاص بالذعر من التقلبات قراءة قياسية بلغت 9.8 نقطة من أصل 10، يوم الجمعة، مما يعكس عمق حالة الهلع التي انتابت المشاركين في السوق مع تسارع عمليات البيع الجذري.

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أظهرت بيانات وحدة الوساطة الرئيسية لدى غولدمان ساكس أن صناديق التحوط استمرت في تقليص انكشافها على السوق للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تفوقت عمليات البيع على المكشوف مشتريات المراكز الطويلة بنسبة تصل إلى 1.5 إلى واحد.

ارتفعت المراهنات على هبوط الأسهم الفردية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها الأسبوعية منذ يونيو 2022، في حين انخفضت الرافعة المالية الصافية لدى صناديق الأسهم التي تتبع استراتيجيات التداول المتعدد إلى 42.3%، وهو أدنى مستوى يسجل منذ عام.

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تحليلات التحوط ومخاوف الاستثمار

لاحظ مكتب التداول التابع لغولدمان ساكس في مذكرة للعملاء أن عمليات تخارج صناديق التحوط من الحصص الاستثمارية أصبحت واسعة النطاق وشاملة لمعظم القطاعات.

رغم التقارب مع نقطة قد توفر فرصة دخول تكتيكية، أوضح البنك أن استمرار مستويات التمركز المرتفعة يعني أن السوق لم تصل بعد إلى مرحلة الاستسلام الاستثماري الكامل.

تشير مرحلة الاستسلام إلى اللحظة التي يتخلص فيها المستثمرون من مراكزهم على نطاق واسع، وهي الخطوة التي تمهد عادة لعودة أكثر استقراراً واستدامة للأسواق.

تراجع وول ستريت وتأثير الذكاء الاصطناعي

تأتي قراءة غولدمان ساكس في أعقاب هبوط حاد في وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع على خسائر كبيرة ودخل مرحلة التصحيح الرسمي بعد تراجع بنسبة 11.6% عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر.

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كان ذلك هو المرة الأولى منذ مارس 2025، عندما هزت التوترات التجارية الأسواق، التي يتجاوز فيها المؤشر عتبة الـ10% المحددة لتعريف منطقة التصحيح.

تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد تناسب حجم الاستثمارات المتزايدة.

ضغوط التضخم والفيدرالي المستقبلي

أسهمت المخاوف المتعلقة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية في زيادة الضغوط على المؤشرات، مع ترقب المستثمرين توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.

يركز الساحة على مدى استعداد الفيدرالي لمواصلة تشديد السياسة النقدية في ظل استمرار مخاطر التضخم وتراجع جاذبية التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا.