أعلنت مجموعة غولد فيلد القابضة عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار درهم في أبوظبي، تركز على التطوير العقاري والمراكز التجارية والصناعة، مع توقعات بتحقيق عوائد سنوية تجاوزت 100 مليون درهم من مشاريع المراكز التجارية.

أعلن أحمد السكسك ، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة غولد فيلد القابضة ، عن خطط استراتيجية طموحة تستند إلى استثمار ضخم بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي في مدينة أبوظبي خلال الفترة المقبلة.

يهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الوجود المحلي للمجموعة عبر التوسع في عدة قطاعات حيوية تشمل التطوير العقاري السكني، وتطوير المراكز التجارية، بالإضافة إلى القطاع الصناعي. وتوقع السكسك تحقيق عوائد مالية قوية، حيث من المتوقع أن تحقق محفظة المراكز التجارية التي تطورها شركة أورينت هيلز التابعة للمجموعة دخلاً سنوياً يفوق 100 مليون درهم، مما يعكس الثقة العالية في جدوى المشاريع التجارية الكبرى في المنطقة.

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توسع مصنع عرب وود باستخدام الذكاء الاصطناعي

وفي الجانب الصناعي، كشف المتحدث عن تفاصيل توسع ملموس لشركة عرب وود، التي تعمل حالياً من مصنع ب مساحة 2.800 متر مربع في منطقة كيزاد الصناعية. وتنوي الشركة إنشاء مصنع جديد في نفس المنطقة يمتد على مساحة 12.800 متر مربع، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف المساحة الحالية. يجمع هذا التوسع بين زيادة الطاقة الإنتاجية وإطلاق خطوط تصنيع متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، استجابة لتنامي حجم الأعمال وتنوع متطلبات العملاء.

أما في القطاع العقاري، بلغت قيمة استثمارات المجموعة عبر شركة نورد للتطوير العقاري نحو 700 مليون درهم، موزعة بين جزيرتي السعديات وياس. ويشمل ذلك مشروع هينج رزيدنسز في السعديات بمواصفات فاخرة بالتعاون مع العلامة الإيطالية هينج بقيمة 500 مليون درهم، ومشروع نوفا ياس الاستراتيجي قرب منتجع ديزني، والذي استقطب مشتربين للسكن بسرعة كبيرة.

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وأشار السكسك إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تتضمن دراسة فرص الدخول إلى قطاعي الصحة والتعليم في الإمارات، بالتوازي مع التوسع في المشاريع القائمة، مع الاستفادة من التسهيلات الحكومية التي تجذب شركاء جدد. وعلى الصعيد الدولي، تدرس المجموعة إطلاق مشروع عقاري في العاصمة اليونانية أثينا كبداية لتوسعها خارج الدولة.

تسليم مراكز تجارية جديدة خلال 2027

وتعمل مجموعة غولد فيلد القابضة، التي تأسست عام 2022، عبر شركات متخصصة مثل نورد للتطوير العقاري وأورينت هيلز التي تدير سبعة مراكز تجارية بمساحة إجمالية 57 ألف متر مربع في الشامة والشوامخ والرياس. ومن المقرر تسليم مركزين خلال عام 2027، مع افتتاح مارا مول في الربع الأول من العام نفسه، في حين بلغ إنجاز المشاريع المتبقية 60 في المئة، مما يؤكد التزام المجموعة بمعايير الجودة والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة.