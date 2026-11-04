غوغل تغير قواعد الذكاء الاصطناعي في المدارس من 2027

تعلن غوغل عن تحديثات جوهرية لـ"غوغل كلاس روم" ابتداءً من 2027 تمنح المدارس صلاحية التحكم الكامل في أدوات الذكاء الاصطناعي وسط جدل تربوي حاد.

تعتزم شركة غوغل إجراء تغييرات جذرية في سياسات إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للفصول الدراسية، حيث ستبدأ هذه التحديثات الجديدة سريان مفعولها ابتداءً من مطلع عام 2027. تهدف هذه الخطوة إلى منح إدارات المدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر سيطرة أكبر على تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي داخل بيئاتها التعليمية الرقمية.

تحول نموذج التحكم في أدوات الذكاء الاصطناعي

كان استخدام غوغل في البيئة التعليمية التقليدية يعتمد على نموذج بسيط يقضي بكتابة الطالب سؤاله والحصول على مجموعة من الروابط التي يقارن بينها، لكن هذا النموذج بدأ يتراجع لصالح تقنيات أكثر تعقيداً. ستوفر غوغل الآن خياراً للرفض الكامل لأداة "جيميناي" للمدارس التي ترغب في ذلك، لكن القرار أصبح أكثر تعقيداً نظراً لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في محرك البحث نفسه، مما يجعل فصل البحث التلقائي عن هذه الميزات أمراً غير ممكن تقنياً.

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جدل حول فرض ميزات التوليد الآلي على الطلاب

جاء هذا القرار بعد موجة واسعة من الانتقادات الموجهة للشركة من قبل معلمين وأولياء أمور وخبراء تربويين، خاصة بعد أن كانت غوغل قد أتاحت روبوت المحادثة "جيميناي" افتراضياً للعديد من الطلاب في أغسطس الماضي. أوضح كريس فيليبس، نائب رئيس غوغل والمدير العام للتعليم، أن الوصول إلى خدمات "جيميناي" و"جيميناي نوتبوك" و"جيميناي في كلاس روم" ومحرك البحث سيكون مغلقاً افتراضياً لحسابات طلاب المدارس، ولن يعمل إلا عند قرار صريح من إدارة المدرسة بتفعيله.

ومع ذلك، أشارت غوغل إلى أن حرية الاختيار للمدارس تواجه حدوداً تقنية واضحة، حيث لا يمكن تشغيل محرك البحث من دون بعض مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه، مثل الملخصات التلقائية التي تولد إجابات جاهزة في أعلى صفحة النتائج قبل أن يفتح الطالب المصدر الأول، وهو ما يثير قلق التربويين الذين يرون أن هذه الخطوة تختصر عملية التعلم الأساسية.

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تأثير الميزات الجديدة على عمليات البحث والتعلم

يرى منتقدون أن عملية البحث التقليدية تعد جزءاً أساسياً من التعلم، وأن "الاحتكاك" الذي يحدث أثناء مقارنة الأدلة والوصول إلى الاستنتاجات يدوياً يمثل جانباً مهماً يفقده الطلاب مع الاعتماد على الإجابات المولدة آلياً. ورغم هذه المخاوف، تروج غوغل لميزة جديدة تسمى "التعلم الموجّه" التي تقود الطالب عبر خطوات حل المشكلة بدلاً من تقديم الإجابة النهائية مباشرة.

وأظهرت نتائج أولية لدراسة عشوائية بالتعاون مع جامعة طوكيو أن الطلاب الذين استخدموا ميزة "التعلم الموجه" سجلوا تحسناً بلغ 8.1 نقاط مئوية في الاختبارات، مقارنة بـ 5.3 نقاط لمن استخدموا الموارد التقليدية، وفقاً للبيانات التي عرضتها الشركة لدعم جدوى هذه الأدوات التعليمية الحديثة.

ردود فعل نقابية واتهامات هيمنة تجارية

في سياق متصل، ذكرت غوغل أن نحو 150 مليون طالب ومعلم حول العالم يستخدمون منصة "غوغل كلاس روم"، وتعتمد مدارس كثيرة على أجهزة "كروم بوك" ومنظومة الشركة في العمل والدراسة اليومية. وقد اتهمت لينا خان، الرئيسة السابقة للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، الشركة باستخدام هيمنتها في مجال البحث للضغط على المدارس لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.

كما أعربت راندي وينغارتن، رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين، عن قلقها قائلة إن غوغل قدمت مصالحها التجارية على مصالح تعليم الأطفال، منتقدة بشدة ربط أدوات أساسية في بيئة التعلم بخيارات الذكاء الاصطناعي. من جهتها، تؤكد غوغل أن التغييرات المقدمة تمنح المدارس خيارات أكثر وليس أقل، وأن بإمكانها تشغيل البحث وحده من دون إتاحة منتجات "جيميناي" للطلاب، مشددة على أن المدرسة يجب أن تكون صاحبة القرار النهائي في كيفية التعامل مع هذه التقنيات داخل فصولها الدراسية.