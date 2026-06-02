غوارديولا يخطط لرفض عرض بيكهام لتدريب إنتر ميامي ويهتم بقيادة إنجلترا

تقرير يكشف نية المدرب بيب غوارديولا رفض عرض ديفيد بيكهام لتدريب إنتر ميامي، ويورد تفاصيل حول رحيل محتمل لنجمي مانشستر سيتي غفارديول ورودري مستقبلهما بعد المونديال، إضافة إلى انتقالات أخرى تشمل كالفن فيليبس وبرناردو سيلفا.

أفاد تقرير إخباري بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يخطط لرفض عرض قدمه له الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام ، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي، لتولي تدريب الفريق الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي .

وكان بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، ينتظر تعيين مدرب جديد للفريق بعد رحيل مدربه السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الشهر الماضي. وفضل بيكهام الانتظار لمعرفة ما إذا كان مدرب مانشستر سيتي السابق مهتماً بتدريب ميسي مرة أخرى، لكن غوارديولا لا يبدو مهتماً وفقاً للتقرير.

ويقول التقرير إن غوارديولا يعتقد أن بيكهام يضيع وقته في محاولة إقناعه بالعودة سريعاً إلى كرة القدم، لأن المدرب الإسباني يريد التركيز على عائلته أولاً وإعادة شحن طاقته، بالإضافة إلى عدم رغبته في منافسة نادي نيويورك سيتي، أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لمانشستر سيتي حيث حقق نجاحاً كبيراً بحصوله على 20 لقباً في 10 سنوات. وقد خطط إنتر ميامي لفتح حوار مع غوارديولا خلال منافسات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، لكن المدرب الإسباني ليس لديه، حسب التقرير، أي نية للسفر لحضور البطولة.

وأبلغ غوارديولا مقربين منه بأن مهمته القادمة ستكون على الصعيد الدولي، ويعتقد أنه يتصدر قائمة المرشحين الإنجليز لقيادة المنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2028، في حال فشل المدرب الألماني توماس توخيل في تحقيق نتائج جيدة في المونديال الصيفي. وفي سياق آخر، لم يستبعد نجما مانشستر سيتي الكرواتي يوشكو غفارديول (24 عاماً) والإسباني رودري إمكانية الرحيل عن النادي في الصيف، مؤكدين أنهما سيتخذان قراراً نهائياً حول مستقبلهما بعد انتهاء منافسات كأس العالم.

وقال غفارديول في مقابلة خلال معسكر منتخب كرواتيا: "شهدنا الشائعات تأتي من كل مكان، أنا سعيد في مانشستر سيتي ولدي كل ما أحتاجه هناك، وكنت قبل الإصابة ألعب في كل مباراة، سنرى بعد المونديال ما سيحدث". وعلّق رودري، نجم الكرة الذهبية السابق، على شائعات رحيله قائلاً: "الشائعات جزء من كرة القدم وأتفهم الضجيج حولها، لكنني لن أهدر وقتي عليها، أركز حالياً على قيادة المنتخب الإسباني، وسنرى ما سيحصل في المستقبل".

وعلى صعيد انتقالات أخرى، يقترب الإنجليزي كالفن فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي، من العودة إلى ناديه السابق شيفيلد يونايتد، حيث كان معاراً منذ يناير الماضي. وفي تطور منفصل، كشف تقرير عن موافقة مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك على ضم البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي مجاناً بشرط أن يوافق على أجر أقل بكثير مما كان يتقاضاه في سيتي، مع بيع اللاعب الإسباني ماركوس كاسادو، الذي يمثله خورخي منديز وكيل أعمال سيلفا، وروني بريدغيه





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بيب غوارديولا ديفيد بيكهام إنتر ميامي ليونيل ميسي مانشستر سيتي يورو 2028 منتخب إنجلترا يوشكو غفارديول رودري كالفن فيليبس برناردو سيلفا هانزي فليك برشلونة

United States Latest News, United States Headlines