غوارديولا يوصي برشلونة بتجنب هوس الأبطال والتركيز على الليغا والاستمرارية

نصائح بيب غوارديولا لبرشلونة بتجنب الهوس بدوري الأبطال والتركيز على الليغا كمعيار نجاح، مع إشادة بعمل المدرب هانزي فليك وأهمية تجنب الإصابات وتأثير الحكام.

أعرب المدرب الإسباني بيب غوارديولا ، المدير الفني السابق ل برشلونة وبايرن ميونيخ والحالي لمانشستر سيتي، عن مجموعة من النصائح والتوصيات لناديه السابق برشلونة ، وذلك خلال حضوره افتتاح ملعب يوهان كرويف في مانريسا.

وشدد غوارديولا على ضرورة تجنب الهوس بلقب دوري أبطال أوروبا، لأن هذا الهوس يدمر المشاريع الرياضية الطويلة الأمد. وأكد أن لقب الدوري الإسباني (الليغا) هو المقياس الحقيقي لنجاح الفريق، وهو الذي يمنح الاستمرارية والتطور التدريجي. وقال: لا ينبغي أن نصف الموسم بأنه فاشل لمجرد أننا لم نحصد لقب أوروبا، بل يجب النظر إلى الأداء العام والتطور اليومي.

وأشاد غوارديولا بالعمل الذي يقوم به المدرب الحالي لبرشلونة، هانزي فليك، واصفاً إياه بالرائع والاستثنائي، سواء من حيث إدارة الفريق أو الاعتماد على خريجي لاماسيا والصفقات الجديدة. وأضاف أن طريقة لعب برشلونة جذابة جداً ويتمنى أن تستمر لسنوات عديدة. وتطرق غوارديولا إلى العوامل الحاسمة للفوز بدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى المراحل النهائية بأقل عدد من الإصابات، وعدم تجاهل تأثير الحكام الكبير في هذه المسابقة.

كما علق على سؤال حول مستقبله، قائلاً إنه لا يعرف بعد ما الذي سيفعله، لكنه يرغب في الراحة والاستقرار في برشلونة لبعض الوقت. وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجري بين أعضاء نادي برشلونة أن أغلبية كبيرة (74.66%) تؤيد فوز فلورنتينو بيريز برئاسة ريال مدريد في الانتخابات المرتقبة، بينما يفضل 15% خسارته، و10.33% محايدون.

ويشير هذا الاستطلاع إلى أن أعضاء برشلونة يعتبرون الرئيس الحالي لريال مدريد أفضل من المرشح الشاب ريكيلمي، الذي لوح بإمكانية هبوط برشلونة إلى الدرجة الثانية خلال حملته الانتخابية. وفيما يتعلق بنجمه السابق في مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا، قال غوارديولا إنه لاعب مميز جداً وسيتأقلم بسرعة مع أي فريق ينضم إليه. وأكد أن برشلونة يمتلك حالياً فريقاً رائعاً واستثنائياً، ويتمنى أن يواصل الفريق تطوره تحت قيادة فليك.

وفي الختام، وجه غوارديولا رسالة إلى جماهير برشلونة مفادها أن الصبر والعمل المستمر هما مفتاح النجاح، وأن التعلق المفرط بلقب واحد قد يضر بالمشروع الرياضي بأكمله، مشيراً إلى أن الليغا تبقى البوصلة التي توجه مسيرة الفريق





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