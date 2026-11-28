تواصل بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت DP World ILT20 إثارة المنافسة مع تجمع غلف جاينتس وMI الإمارات في الصدارة بعد خمس جولات، بينما يسعى الفريق الآخر لاستعادة توازنه.

تشهد النسخة الخامسة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت (DP World ILT20) منافسة حادة ومتقاربة المستويات بين الفرق الستة المشاركة، حيث برز فريق غلف جاينتس وفريق MI الإمارات كقوى مهيمنة في المرحلة الأولى من البطولة. بعد ختام المباريات الثماني الأولى، تجمّع كل من الفريقين عند رأس الترتيب بحصيلة تساوي أربع نقاط، مع حصول غلف جاينتس على أفضلية في الصدارة نظراً للفارق في النسبة الصافية للربح أو الأرقام التفصيلية غير المذكورة صراحة ولكن الضمنية في الترتيب، مما يعكس قوة أدائهما المتتالي في الجولات الافتتاحية.

هيمنة الفرق المتقدمة في التصفيات

فرض فريق غلف جاينتس نفسه في المقدمة بفوزين متتاليين، حيث تغلب على فريق الشارقة ووريورز، ثم خاض مواجهة قوية ضد MI الإمارات وحقق الفوز عليها، مما أكّد طموحه الكبير في المنافسة على اللقب نهائياً. ومن جهته، نجح فريق MI الإمارات في تحقيق انتصارين خلال ثلاث مباريات فقط، حيث استهل مشواره بالانتصار على فريق ديزرت فايبرز، ثم تعادله أو خسارته لفريق غلف جاينتس قبل أن يتجاوز هذه الخسارة بالفوز على فريق أبوظبي نايت رايدرز، ليثبت قدرته على التعافي سريعاً والمحافظة على موقعه التنافسي في المتصدرين.

Also read Godolphin fields five strong contenders for Breeders' Cup championships

انتعاش الشارقة ووريورز وتحركات الخاسرين

شهدت الجولة الأخيرة عودة قوية لفريق الشارقة ووريورز إلى طريق الانتصارات، حيث تغلب على فريق دبي كابيتالز بفارق سبعة ويكيتات، في عرض تقديمي قوي منح الفريق دفعة معنوية كبيرة وأعطاه أول نقطتين في البطولة. في المقابل، بقي فريق دبي كابيتالز محصوراً عند نقطتين فقط نتيجة فوز واحد وخسارتين، ليجد نفسه في حاجة ماسة لتعويض ما فاته في الجولات المقبلة من فرص لتحقيق توازن أفضل في النقاط.

مواقع متصدري المركز ورأس الترتيب

يتصدر قائمة الترتيب الحالي فريق غلف جاينتس، يليه فريق MI الإمارات في نفس رصيد النقاط، بينما يحتل فريق أبوظبي نايت رايدرز المركز الرابع برصيد نقطتين أيضاً. ويأتي فريق دبي كابيتالز في المركز الخامس بنقاط معدودة، في حين حلّ فريق ديزرت فايبرز، حامل اللقب السابق، في المرتبة السادسة بنقاط مماثلة بعد انتصار وحيد مقابل خسارتين، مما يجعل حسابات التأهل للنصف نهائي مفتوحة أمام جميع الفرق.

Advertisement

أجواء حماسية واستضافة متنوعة

تتجاوز بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت كونها مجرد منافسة رياضية لتصبح تظاهرة اجتماعية وثقافية، حيث تملأ الجماهير المتنوعة من الجاليات الآسيوية والعربية المدرجات بالتشجيع والأهازيج، مما يمنح المباريات أجواء احتفالية نابضة بالحياة. وتتميز البطولة بتنظيمها المتميز من خلال استضافة المباريات في ملاعب العاصمة أبوظبي ومدينة دبي وإمارة الشارقة، مما يعكس المكانة المتقدمة للإمارات في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وجذب عشاق اللعبة من جنسيات وثقافات مختلفة.

تستمر البطولة في تقديم مواجهات جديدة تحمل قدرًا كبيرًا من التحدي والإثارة، حيث يسعى الفرق المتقدمة في الصدارة إلى تعزيز مواقعها والتمسك برصيد نقاطها، بينما تحاول الفرق الأخرى استعادة توازنها ومنافسة المتصدرين. ويتواصل هذا السباق الرياضي المكثف حتى موعد الحجز النهائي للنصف النهائي، مع تحديد موعد رسمي لختام النسخة الخامسة من البطولة في 20 ديسمبر المقبل، وهو التاريخ الذي يعد فيه المنظمون الجماهير بمزيد من المتعة والتشويق في مراحلها الحاسمة.