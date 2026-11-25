تحذر اتحاد بلديات قطاع غزة من خطر الغرق لمئات المواقع والنازحين مع بدء الشتاء الرابع، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية.

تواجه مدينة غزة، قطاع فلسطين، شتاءها الرابع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وسط تحذيرات صادمة من كارثة إنسانية وبيئية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين والمقيمين. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه أعمدة الدخان والنيران نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة، والتي استهدفت مؤخرًا مساجد ومناطق سكنية، مما دفع سكان القطاع إلى الركض بحثًا عن ملاذ آمن وسط الدمار المتواصل.

اتحاد بلديات غزة يحذر من غرق آلاف المواقع

أكد اتحاد بلديات قطاع غزة، يوم الأربعاء، تعرض نحو ألف موقع ومخيم ومركز إيواء لخطر الغرق المباشر، بسبب تدهور البنية التحتية وانهيار أنظمة الصرف. وأوضح الاتحاد أن المنخفضات الجوية التي شهدتها المنطقة مطلع نوفمبر الجاري أدت إلى تهالك نحو 70 ألف خيمة، مما أدى إلى تضرر أكثر من 350 ألف نازح من البرد والأمطار. كما حذر الاتحاد من أن 200 ألف خيمة مهترئة تحتاج إلى استبدال فوري لتجنب وقوع المزيد من الإصابات والوفيات بين العائلات النازحة.

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انهيار الصرف الصحي يفاقم أزمة المياه

يتعمق الوضع الإنساني في القطاع بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وفقدان البلديات معظم آلياتها الثقيلة اللازمة لإدارة الأزمات. وأشار الاتحاد إلى ارتفاع منسوب المياه في وادي غزة، مما يهدد بشكل مباشر مناطق المغراقة والزهراء ومحيطهما بالانغمار الكامل. ودعا الاتحاد إلى إدخال 10 آلاف طن من الأسمنت لأعمال الصيانة الطارئة، وتوفير المعدات والمضخات والمساكن المتنقلة المقاومة للأمطار والرياح، مشددًا على أن حجم الأزمة يفوق بكثير قدرات البلديات مجتمعة.

المفوضة الأوروبية تنتقد العرقلة السياسية للمساعدات

في سياق متعلق بالإمدادات الإنسانية، أكدت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية، نيكول ماكنالي، أن الاستجابة الدولية لن تواكب الاحتياجات المتفاقمة ما لم تغير إسرائيل سياستها. واعتبرت أن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة ليست مسألة قدرات لوجستية، بل خيار سياسي متعمد. وطالبت بتصريف هذا العرقلة لتمكين فرق الإغاثة من الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي رغم الحديث عن اتفاقيات وقف إطلاق النار التي لم تُنفذ بالكامل على الأرض.

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قتلى غارات شمال القطاع واستهداف مسؤولين

أفادت مصادر طبية، وفق وكالة "وفا"، بمقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلتان، في غارات إسرائيلية دقيقة استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، يوم الأربعاء. ومن بين القتلى مدير الأمن الداخلي شمال القطاع، محمد أبو العوف، وزوجته وطفلتاه، في حادثة أسفرت عن وفاة عائلة بأكملها. وقالت مصادر إسرائيلية، وفق وكالة "فرانس برس"، إن الجيش الإسرائيلي استهدف عنصراً في حركة حماس، مما يوضح استمرار استهداف القيادة المحلية والشباب في المناطق الشمالية.

تصاعد العنف الاستيطاني في الضفة الغربية

تتسع دائرة الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية معطيات تفيد بتورط أكثر من 700 مستوطن في أعمال عنف وإرهاب، مقابل 370 بنهاية العام الماضي. وأشارت البيانات إلى استخدام 115 موقعاً استيطانياً كمنطلق رئيسي للاعتداءات على المزارعين والمواطنين الفلسطينيين. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1369 اعتداءً نفذها مستوطنون خلال أكتوبر الماضي وحده، فضلاً عن 520 اعتداءً بحق المزارعين خلال موسم الزيتون، مما يشير إلى تصعيد منهجي للعنف.

الأمم المتحدة تدعو لتحرك دولي فوري ومحاسبة

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جميع الدول إلى التحرك الفوري لمنع وقوع مزيد من الفظائع بحق الفلسطينيين في غزة والضفة. وحذر تورك من تزايد الطابع الممنهج للانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى استمرار قتل المدنيين والتهجير القسري، وإعلان مسؤولين إسرائيليين كبار نيتهم جعل هذا التهجير دائماً. وطالب بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، ودعم عمل المحاكم الدولية، مع تذكير الفصائل الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان حقوق المدنيين.