غروسي يشيد بتعاون الإمارات ويحذر من مخاطر استهداف المنشآت النووية السلمية

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد سلامة محطة براكة بعد هجوم بطائرة مسيرة، ويشدد أمام مجلس الأمن على ضرورة حماية المواقع النووية وفق القانون الدولي.

في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المنشآت النووية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، قدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، إحاطة شاملة ومفصلة لأعضاء مجلس الأمن الدولي ، تناول خلالها التطورات الأخيرة المتعلقة بالسلامة النووية في المنطقة.

وقد استهل غروسي حديثه بالإشادة الكبيرة بالدور المسؤول والشفاف الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً التعاون الوثيق والمستمر بين الجهات المختصة في الدولة والوكالة الدولية. وأوضح أن هذا التعاون تجلى بوضوح في تزويد الوكالة بمعلومات تقنية دقيقة ومنتظمة وفي التوقيتات المناسبة بخصوص المنشآت النووية التي تأثرت بالهجمات ومواقعها الجغرافية.

وشدد المسؤول الأممي على أن التواصل الفوري والمباشر مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أمر بالغ الأهمية لضمان الاستجابة السريعة والحد من أي مخاطر محتملة قد تهدد السلامة العامة أو البيئة المحيطة. وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية للحادث الذي وقع في دولة الإمارات، كشف غروسي أن محطة براكة للطاقة النووية قد تعرضت لهجوم بواسطة طائرة مسيرة في صباح يوم الأحد الماضي، وهو الأمر الذي شكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية في البلاد.

وأشار إلى أن الضربة تسببت في اندلاع حريق في أحد المولدات الكهربائية، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الحريق وقع خارج النطاق الداخلي للمحطة، مما قلل من خطورة الحادث على المفاعل نفسه. وطمأن غروسي أعضاء مجلس الأمن بأن مستويات الإشعاع في المحطة ظلت ضمن المعدلات الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية أو تسربات إشعاعية تؤثر على المنطقة.

وأكد أن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية ودورية بشأن تأثير النزاعات المسلحة على المواقع النووية، مع التركيز على التداعيات الصحية والبيئية المحتملة، بالتنسيق والتشاور الدائم مع حكومات الدول المعنية في المنطقة لضمان أعلى معايير الحماية. وعلى صعيد التحذيرات الدولية، وجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية نداءً عاجلاً بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع الأطراف المتنازعة، محذراً من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية أو المنشآت المرتبطة بها تنطوي على مخاطر كارثية لا يمكن إنكارها.

وجدد غروسي تأكيده على أن الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية هي تصرفات غير مقبولة على الإطلاق وتتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، مشدداً على أن هذه المحطات تحظى بحماية قانونية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. ودعا المجتمع الدولي والجهات الفاعلة إلى احترام الركائز السبع الأساسية التي وضعتها الوكالة لضمان الأمن والسلامة النوويين، معتبراً أن أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تتجاوز الحدود الوطنية للدول المتنازعة.

وفي ختام إحاطته، كشف رافائيل غروسي عن خطط الوكالة المستقبلية لتعزيز القدرات الوقائية في المنطقة، مشيراً إلى أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع كميات كبيرة من البيانات وتحليلها لتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ في المواقع النووية. وأعلن عن نيته زيارة منطقة الخليج العربي في وقت قريب لمواصلة هذا العمل المشترك والمهم، بهدف تطوير استراتيجيات دفاعية وتقنية تحمي هذه المنشآت من التهديدات الخارجية.

وأكد أن الهدف الأسمى للوكالة هو ضمان استمرار الاستفادة من الطاقة النووية في أغراض التنمية السلمية وتوليد الكهرباء دون تعريض حياة البشر أو سلامة الكوكب للخطر، داعياً إلى تعزيز آليات الرقابة الدولية والالتزام الصارم بالمعاهدات الموقعة في هذا الشأن





