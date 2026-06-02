غروسي يشيد باستجابة الإمارات لهجوم مسيرة على براكة ويؤكد دعم الوكالة ويتعهد بمواصلة الدعم الفني

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته لمحطة براكة في الإمارات، أن استهداف المنشآت النووية غير مقبول دولياً. وأشاد بالاستجابة السريعة والاحترافية للإمارات في التعامل مع هجوم مسيرة استهدف محطة براكة في 17 مايو، مؤكداً استمرار دعم الوكالة للمحطة والكادر العامل. كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية للأمان النووي.

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي ، يوم الثلاثاء، بالاستجابة السريعة والاحترافية التي أظهرتها دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في السابع عشر من مايو الماضي.

وجاءت هذه الإشادة خلال رسالة مصورة سجلها غروسي مباشرة من أمام المحطة في أبوظبي، حيث كشف عن تفاصيل الهجوم الذي وقع بطائرة مسيرة واستهدف إحدى المنشآت الكهربائية القريبة من الوحدة الثالثة. وقد أكد غروسي دعم الوكالة الكامل للمحطة وللكوادر العاملة فيها، معتبراً أن الهجمات على المنشآت النووية أمر غير مقبول تماماً على المستوى الدولي.

وقد做ěně أشاد بالتعاون الوثيق بين طواقم مشغلي المحطة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR)، والتي مكّن رد فعلها السريع والمهني من تدارك الوضع ومعالجته بسرعة كبيرة، مما حال دون وقوع عواقب أشد. كما شدد غروسي على أهمية الالتزام الدائم بالركائز السبع الأساسية للأمان النووي، مجدداً التزام الوكالة بتقديم الدعم المستمر للإمارات في هذا القطاع الحيوي. ويُذكر أن الحادثة قد أثارت مخاوف دولية بشأن أمان المنشآت النووية في مناطق النزاع، وتمت مناقشتها في اجتماعات مجلس المحافظين الأخيرة





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