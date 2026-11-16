غرق سفينة شحن بلغارية بعد هجوم مسيرات بحرية في البحر الأسود

غرق سفينة الشحن 'بتول 8' قبالة سواحل بلغانيا عقب هجوم مسيّرين بحريين، وإنقاذ 12 بحارًا وسط تصعيد في البحر الأسود يثير قلق الدول المطلة.

أغرقت سفينة الشحن الصومالية العلم " بتول 8" في المياه الإقليمية لجمهورية بلغاريا ، في حادثة جديدة تم ربطها بتوسع دائرة النزاع الروسي الأوكراني إلى البحر الأسود. وأكدت وزارة النقل البلغارية ، في بيان رسمي، أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة البالغ عددهم 12 بحارًا، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال نقل شحنة من القمح من رومانيا إلى مصر.

أفاد أفراد الطاقم الناجون، بعد وصولهم إلى ميناء مدينة فارنا الساحلية، أن السفينة تعرضت لهجوم مباشر باستخدام مسيّرَين بحريّين، وهو ما أكدته التقارير الأولية التي وردت إلى السلطات البلغارية. ويأتي هذا الغرق كإضافة جديدة لسلسلة من الهجمات العشوائية التي تشهدها منطقة البحر الأسود، مما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة الحيوية.

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تفاصيل الهجوم وإنقاذ الطاقم

تلقى مركز تنسيق الإنقاذ البحري في مدينة فارنا نداء استغاثة في الساعة 9,15 صباح يوم الاثنين (07,15 بالتوقيت العالمي الموحد)، بينما كانت السفينة "بتول 8" تقع على بعد 74 كيلومترًا جنوب شرق رأس كلياكرا. وبعد وصول فرق الإنقاذ، تم نقل البحارة الـ12 إلى الشاطئ حيث أكدوا أن الهجوم شمل استخدام مسيّرَين بحريّين لتحطيم هيكل السفينة.

أكدت الوزارة البلغارية عدم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات بين أفراد الطاقم، رغم بيان أن البحارة يعانون من آثار البرد الشديد نتيجة تعرضهم للعناصر الجوية أثناء عملية الإنقاذ. وفي سياق التحقق من سلامة البيئة البحرية، تم إرسال قطعة بحرية حكومية إلى موقع الغرق لتقييم مدى تسبب الحادث في أي تلوث بيئي ناتج عن انكشاف الحمولة أو الوقود.

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تصاعد الهجمات على الملاحة التجارية

تشير البيانات الرسمية إلى تصعيد ملموس في وتيرة الهجمات على السفن التجارية، حيث تعرضت ثلاث سفن أخرى لهجمات مماثلة قبالة سواحل دولة رومانيا في اليومين السابقين للحادث الأخير. وأكد وزير الخارجية الروماني دان نيكولايسكو أن هذه الحوادث المتكررة "غير مقبولة" وتتطلب استجابة دولية حاسمة لضمان سلامة الممرات المائية.

منذ بداية شهر أكتوبر، تعرضت ما لا يقل عن 13 سفينة تجارية لهجمات باستخدام المسيرات في البحر الأسود، مما أدى إلى مقتل أو فقدان أكثر من 30 بحارًا. وقد وجهت حكومتا رومانيا وبلغاريا أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى روسيا بصفتها وراء هذه الهجمات، في إطار التداعيات العسكرية الأوسع للنزاع الدائر.

التداعيات القانونية والدولية

رغم توجيه الاتهامات، أكدت وزارة النقل البلغارية في بيانها الرسمي عدم وجود أدلة قاطعة ونهائية تُرجح مسؤولية جهة محددة بشكل يصدق قانونيًا أمام المحاكم الدولية في هذه المرحلة. ومع ذلك، يظل الغرق الأخير مؤشرًا خطيرًا على تعطل سلسلة الإمداد الغذائي العالمية، خاصة وأن السفينة كانت محملة بشحنة قمح روماني.

تستمر الجهود الدبلوماسية والقضائية بين دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود لمحاولة تأمين الممرات التجارية ومنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأرواح وتعرقل تدفق السلع الأساسية عبر المياه الدولية.