غرف دبي تعزز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في قطاع الأعمال

نظمت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل متخصصة لتمكين الشركات من تطبيق ممارسات إعداد تقارير الاستدامة (ESG) والامتثال للتشريعات المناخية الحديثة لتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً.

شهدت إمارة دبي مؤخراً خطوة استراتيجية هامة في سبيل تعزيز التنمية المستدامة ودمج معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في صلب العمليات التجارية، حيث نظمت غرفة تجارة دبي ، والتي تعد واحدة من الغرف الثلاث الرائدة التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل تخصصية وموسعة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.

هدفت هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بممارسات إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تُعرف عالمياً باختصار ESG، والسعي نحو توسيع نطاق تطبيق هذه الممارسات المتقدمة داخل مجتمع الأعمال في دبي، بما يضمن توافق الشركات المحلية والدولية العاملة في الإمارة مع التوجهات العالمية الحديثة في إدارة الأعمال المسؤولة. وقد استضاف مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة هذه الفعالية، حيث تم التركيز بشكل أساسي على ضرورة تسريع وتيرة اعتماد متطلبات إعداد تقارير الاستدامة، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تطرأ على الأطر التنظيمية والتشريعية على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يمنح الشركات القدرة على الانتقال نحو نظام إفصاح أكثر شفافية وفاعلية وامتثالاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وقد عكس حجم الإقبال على الورشة، التي استقطبت نحو 130 مشاركاً، مدى الاهتمام المتزايد من قبل قطاع الأعمال بهذه القضايا الحيوية. حيث جمعت الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب قادة أعمال بارزين ومسؤولين في قطاعات التمويل وإدارة المخاطر الاستراتيجية. وتركزت النقاشات حول الحاجة الملحة لتعزيز ممارسات إعداد التقارير، حيث ساهمت الورشة في سد الفجوة المعرفية والعملية من خلال تسليط الضوء على أحدث المستجدات التنظيمية وتقديم رؤى عملية مستخلصة من تجارب واقعية لقادة السوق.

وكان الهدف الأساسي هو تمكين الشركات من تحويل تقارير الاستدامة من مجرد إجراء شكلي إلى أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتعزز من كفاءة التشغيل وتقلل من المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة التجارية. وفي سياق متصل، أكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، على التزام الغرفة الكامل بدعم الشركات العاملة في دبي وتوفير كافة السبل التي تمكنها من مواكبة المعايير المتطورة في مجال إعداد تقارير الاستدامة.

وأوضحت أن توفير المعرفة والأدوات اللازمة لتبني أفضل الممارسات العالمية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الامتثال القانوني وترسيخ ثقة المستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة، مما يدعم قدرة الشركات على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد. وأشارت إلى أن هذه الجهود تصب في مصلحة تعزيز التنافسية الشاملة لمجتمع الأعمال في دبي، مما يرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار الجاذب للاستثمارات النوعية التي تبحث عن بيئة عمل مستدامة ومسؤولة.

كما تضمنت الورشة سلسلة من العروض التقديمية المعمقة التي قدمتها جهات ذات ثقل تنظيمي وعالمي، حيث استعرض ممثلون عن البروتوكول العام للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الأطر العامة والمنهجيات المتبعة في إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن جانبها، قدمت وزارة التغير المناخي والبيئة شرحاً وافياً حول أحدث المستجدات المرتبطة بمتطلبات إعداد التقارير المناخية، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024، والذي يضع أطراً قانونية واضحة للإفصاح المناخي.

وفي ذات السياق، استعرضت هيئة سوق المال في الدولة المتطلبات التنظيمية والتوقعات المرجوة من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، مؤكدة على أن الشفافية في تقارير الاستدامة باتت شرطاً أساسياً لتقييم أداء الشركات وجذب رؤوس الأموال. ولإضفاء صبغة عملية على الورشة، تم استعراض تجارب نجاح واقعية لشركات استطاعت التميز في هذا المجال، وتحديداً الشركات التي حصلت سابقاً على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

حيث قام ممثلون عن شركتي أليك القابضة وسالك بمشاركة تجاربهم في رحلة إعداد تقارير الاستدامة، مستعرضين الدروس المستفادة والتحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها، مع تقديم أمثلة ملموسة عن التطبيق الناجح لهذه المعايير وأثرها الإيجابي على الأداء المؤسسي والسمعة التجارية. وفي ختام الفعالية، تم التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه مركز أخلاقيات الأعمال منذ تأسيسه في ترسيخ الممارسات المسؤولة والمستدامة، وحرصه المستمر على تحفيز الشركات لتبني أفضل معايير الاستدامة بما يرفع من قدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها تجاه المجتمع والبيئة، انسجاماً مع رؤية الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة والحياد المناخي





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غرفة تجارة دبي الاستدامة البيئية تقارير ESG التغير المناخي الحوكمة المؤسسية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«طرق دبي» تُصدِر تقرير الاستدامة السنوي الثامن لعام 2022أصدرت «هيئة الطرق والمواصلات» تقرير الاستدامة السنوي الثامن لعام 2022، الذي يضيء على ممارسات الهيئة في البيئة والمجتمع والحوكمة: (ESG)rn

Read more »

'ألف للتعليم' تنال جائزة بلاتينية عن فئة البرنامج التعليمي والتوعويدبي في 23 أكتوبر / وام / حصلت 'ألف للتعليم' ، على الجائزة البلاتينية لفئة البرنامج التعليمي والتوعوي خلال حفل توزيع جوائز 'إي إس جي' العالمية - GLOBAL ESG AWARDS '، وذلك تقديراً لالتزامها بتعزيز التنمية المستدامة، وجهودها في دفع عجلة تطور التعليم تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

Read more »

موظفو «إي إس جي ستالیونز الإمارات» يزرعون أشجار القرمشارك موظفو مجموعة «إي إس جي ستالیونز الإمارات» (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ESG)...

Read more »

'المركزي' يعرف المؤسسات المالية والمصرفية بإطار الـ ESGتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »

غرفة تجارة دبي تطلق علامة 'ESG' لتعزيز الممارسات المؤسسية المستدامةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »

قادة الأعمال يجمعون لتبسيط معايير ESG وتبني حلول لوجستية وممارسات حوكمة مستدامةاستضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) نخبة من قادة الأعمال وخبراء الاستدامة وممثلي الجهات المعنية ضمن فعالية معرفية بعنوان «تبسيط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - ما هو إلزامي، ما هو ذكي، وما هي الخطوة التالية»، وذلك بهدف مساعدة الشركات على فهم المتطلبات المتطورة لهذه المعايير بشكل أفضل، وتحديد مسارات عملية نحو عمليات تشغيلية أكثر استدامة.

Read more »