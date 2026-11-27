غرف دبي تستكمل بعثتها التجارية في المجر بتوقيع 4 مذكرات تفاهم مع جهات مجرية لتعزيز التعاون الاستثماري، وسط نمو تجاري 12.6% وتواجد 720٪ للشركات المجرية في دبي.

اختتمت غرفة دبي العالمية مهمتها التجارية إلى المجر والبولندة بنجاح عبر تنظيم 210 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة المجر ية بودابست ، بهدف استكشاف آفاق الاستثمار والشراكة. جاء هذا الإغلاق للبعثة التجارية في سياق السعي لجذب شركاء جدد وتوسيع العلاقات التجارية مع السوق الأوروبية، حيث جمعت البعثة شركات من دبي بنظرائها المجر ين في بيئة تركز على القطاعات الحيوية.

إبرام 4 مذكرات تفاهم مع جهات مجرية رسمية

تم توقيع أربع مذكرات تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وهي اتفاقيات مبرمة على هامش منتدى "مزاولة الأعمال مع المجر" الذي نظمتته الغرفة. تتضمن هذه المذكرات تعاوناً مع غرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات، واتحاد الشركات المجرية، وجمعية رواد الأعمال الشباب في المجر. تهدف هذه المذكرات إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.

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قادة الأعمال يناقشون الفرص التنافسية والإستراتيجية

شهد المنتدى افتتاحياً بارزاً بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وراشد الطنيجي، سفير دولة الإمارات لدى المجر، وميكلوس بوداي، نائب وزير دولة للشؤون الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد والطاقة المجرية، وإيليك ناجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة المجرية. استقطبت فعاليات المنتدى 316 مشاركاً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، بهدف البحث عن فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية. أكد محمد علي راشد لوتاه التزام الغرف بتعزيز شراكات الأعمال مع الأسواق العالمية الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام شركات دبي لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية.

تطور حاد في عدد الشركات المجرية بدبي

تعكس المؤشرات الاقتصادية تزايد العلاقات التجارية بين دبي والمجر، حيث أظهرت الأرقام نمواً كبيراً في انضمام الشركات المجرية إلى عضوية غرفة تجارة دبي. سجل عدد الشركات المجرية النشطة المنضوية تحت عضوية غرفة تجارة دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 720% خلال خمس سنوات، مرتفعاً من 30 شركة بنهاية عام 2020 إلى 246 شركة بنهاية عام 2025. كما استمر هذا الزخم في عام 2026، حيث انضم 42 شركة مجرية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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نمو الصادرات واستعراض المقومات الاستثمارية

تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين 2.9 مليار درهم خلال عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12.6%. استعرض سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، المقومات التنافسية للإمارة كشبكة علاقات استراتيجية، مما يتيح للشركات المجرية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. من جانبه، سلط مارسيل نيميث، نائب المدير العام للوكالة المجرية لتشجيع الاستثمار، الضوء على الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع نحو أسواق الاتحاد الأوروبي.

قطاعات متنوعة تحدد نسيج البعثة التجارية

ضم وفد البعثة ممثلين عن 22 شركة تتخذ من دبي مقراً لأعمالها، وتعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية. شملت هذه القطاعات الأغذية والمشروبات، والمواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار. كما تضمنت القائمة قطاعات أخرى استراتيجية مثل المجوهرات، ومواد البناء والإنشاءات، والحلول والخدمات البيئية، والبلاستيك والمطاط، والنفط والغاز، وتجارة التجزئة.