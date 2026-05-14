غرف دبي تعزز الوعي القانوني بمجتمع الأعمال عبر ورشة عمل شاملة حول قانون المعاملات المدنية الجديد

نظمت غرف دبي بالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركوه ورشة عمل موسعة شارك فيها 142 شخصاً لتسليط الضوء على قانون المعاملات المدنية الجديد وتأثيراته على العقود التجارية والالتزامات القانونية بما يضمن الامتثال والنمو المستدام.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتطوير بيئة الاستثمار في إمارة دبي، نظمت غرف دبي بالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركوه ، أحد أبرز المكاتب القانونية في المنطقة، ورشة عمل متخصصة وشاملة استهدفت تعريف مجتمع الأعمال والشركات العاملة في الدولة بأبرز ملامح وبنود قانون المعاملات المدنية الجديد.

وقد شهدت هذه الفعالية حضوراً لافتاً وصل إلى 142 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين والمستشارين القانونيين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سعى الجميع إلى فهم أعمق للتغيرات التشريعية التي طرأت على القوانين المنظمة للمعاملات المدنية، وكيفية انعكاس هذه التعديلات على صياغة العقود التجارية وإدارة الالتزامات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية والمدنية. وقد ركزت ورشة العمل بشكل مكثف على تحليل قانون المعاملات المدنية الجديد، الذي يعتبره الخبراء نقلة نوعية في المنظومة التشريعية للدولة، حيث تم استعراض الرؤية العصرية والمتوازنة التي استند إليها المشرع في صياغة هذا القانون، والتي تهدف في المقام الأول إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأكد المحاضرون أن القانون الجديد لا يكتفي بتحديث النصوص، بل يعمل على تبسيط فهم الأحكام القانونية وتوحيد المرجعيات التشريعية، وهو ما يساهم بشكل فعال في إزالة الازدواجية التي كانت موجودة سابقاً بين القوانين العامة والقوانين الخاصة الحديثة. هذا النهج العملي يهدف إلى رفع كفاءة التطبيق القضائي والإجرائي، والحد من التعقيدات البيروقراطية التي قد تواجه المستثمرين، مما يساهم في بناء بيئة تشريعية منسجمة تدعم سيادة القانون وتعزز من سرعة الفصل في النزاعات التجارية والمدنية.

من جانبه، شدد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال كلمته في الورشة، على أن البيئة القانونية المستقرة والواضحة تمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها ثقة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وأوضح لوتاه أن غرف دبي تضع دعم الشركات وتمكينها في مقدمة أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات التشريعية المتلاحقة لضمان الامتثال القانوني الكامل وتجنب المخاطر القانونية التي قد تنجم عن عدم الإلمام بالتحديثات الجديدة.

وأضاف أن هذه الفعالية ليست مجرد ورشة عمل عابرة، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تزويد مجتمع الأعمال بالأدوات المعرفية اللازمة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، حيث أن الفهم الدقيق للقانون يحمي الاستثمارات ويشجع على ابتكار نماذج أعمال جديدة تتوافق مع الإطار القانوني المحدث. ولم تقتصر الورشة على الجوانب النظرية، بل خاض المشاركون في نقاشات تطبيقية معمقة تناولت انعكاسات القانون الجديد على بيئة الأعمال اليومية.

وقد تم تقديم إرشادات عملية وتوجيهات دقيقة حول ضرورة قيام الشركات بإجراء مراجعة استباقية وشاملة لجميع عقودها القائمة وعلاقاتها التجارية الحالية. والهدف من هذه المراجعة هو تكييف البنود التعاقدية بما يتوافق مع أحكام قانون المعاملات المدنية الجديد، لضمان عدم تعارض أي بند مع النصوص التشريعية المحدثة، مما يقلل من احتمالية نشوب نزاعات قانونية مستقبلاً.

وقد تم تسليط الضوء على أهمية استشارة الخبراء القانونيين عند إعادة صياغة الالتزامات، لضمان أن تكون العقود مرنة وقوية وقادرة على حماية حقوق جميع الأطراف في ظل المنظومة القانونية الجديدة. وفي الختام، تبرز هذه المبادرة التزام غرف دبي الراسخ بدوره كشريك استراتيجي للقطاع الخاص، حيث تسعى باستمرار إلى جسر الفجوة بين المشرع القانوني والممارس التجاري. ومن خلال تيسير الحوار المفتوح حول أهم التطورات التشريعية، تساهم الغرف في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال، يتميز بالشفافية والوضوح القانوني.

إن الاستثمار في الوعي القانوني هو استثمار في استدامة الاقتصاد، حيث أن الوضوح التشريعي يقلل من تكلفة ممارسة الأعمال ويزيد من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية، مما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة إلى الأمام ويؤكد ريادة الدولة في تحديث منظومتها القانونية لتكون نموذجاً يحتذى به عالمياً في دعم التنافسية والابتكار الاقتصادي





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غرف دبي قانون المعاملات المدنية تشريعات الإمارات بيئة الأعمال التميمي ومشاركوه

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

شرطة أبوظبي تضبط 142 مروّجاً للمخدرات تابعين لشبكات دوليةأطاحت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها، شبكات منظمة لترويج المخدرات، تضم 142 عنصراً إجرامياً من جنسيات مختلفة، وفي مناطق متفرقة في إمارات الدولة، وضبطت بحوزتهم 816 كيلوغراماً من المواد المخدرة، في قضايا عدة عابرة للحدود.وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات ف

Read more »

جوقة «إكسبو» تجمع ألف مشارك من 142 دولة في أمسية استثنائية | صحيفة الخليجتألّقت دبي أمس الأول وسط عرض موسيقي من تقديم جوقة إكسبو العالمية ضمن احتفال مبهج تجسّد عبر لغة الموسيقى العالمية. وكان قائد الأوركسترا الأيرلندي، ديفيد بروفي، قاد مجموعة من أكثر من ألف مشارك من 142 دولة، خلال عرض امتد 70 دقيقة، أدّت فيه الجوقة أغاني إيرلندية وعالمية شهيرة، بما فيها «يو رايز مي أب» و«ون» لفرقة يو تو و«زومبي» لفرقة كرانبيريز على سبيل المثال.

Read more »

طالبت بـ100 ألف درهم والمحكمة منحتها 142 ألفاًرفعت فتاة فور خروجها من سن القاصر، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام وصي عليها بأن يؤدي لها مبلغاً قدره (100,000) درهم حقها في الميراث الشرعي عن أبيها، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها إ

Read more »

مقتل مهربين وضبط مخدرات بـ142 مليون جنيه في مصر | صحيفة الخليجقتلت الشرطة المصرية عنصرين شديدي الخطورة، من تشكيل عصابي لتهريب المخدرات، وألقت القبض على ثالث، وأحبطت عملية تهريب كبيرة للمخدرات تقدر بقيمة 142 مليون جنيه.

Read more »

العراق يعيد 142 عائلة من مخيم الهول السوري | صحيفة الخليجأعاد العراق 142 عائلة من مخيم الهول السوري الذي يضمّ عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى مخيم الجدعة في شمال العراق، كما أعلن مسؤول عراقي والجيش الأمريكي، الأربعاء.

Read more »

توقيف 142 متهماً بالفساد في 9 وزارات سعودية | صحيفة الخليجأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة» أمس الاثنين، عن توقيف 142 متهماً بالفساد في 9 وزارات بينها الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة...

Read more »