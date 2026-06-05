غرف دبي تشكل لجنة تنفيذية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

أعلنت غرف دبي عن تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.

أعلنت غرف دبي عن تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع تبني هذه التقنيات في القطاع الخاص وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى دعم التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في الإمارة. وتركز اللجنة على اعتماد مسارات مهنية تدريبية متخصصة، وتصميم حاضنات أعمال لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد، ودعم تطور الشركات المتخصصة في هذا المجال، ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.

عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وبحضور وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء. وأكد المنصوري أن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد رؤية دبي الاستباقية في تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تمكين الشركات من الاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وتطوير قدراتها التشغيلية والإدارية، مما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في مجال التكنولوجيا. من جانبه، أكد عمر سلطان العلماء أن دبي، برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني التقنيات التحويلية.

وأوضح أن التركيز على منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل امتداداً لنهج استباقي يهدف إلى إعادة تشكيل نماذج العمل الحكومي بما يواكب التطورات العالمية. وأضاف أن هذا التحول يسهم في بناء منظومة اقتصادية رقمية متقدمة ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا، ويوفر بيئة ذكية محفزة قادرة على رفع الكفاءة وتسريع الابتكار وتطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة واستدامة. وتشمل مهام اللجنة أيضاً تصميم برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وإنشاء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية العالمية.

وستعمل على توفير الدعم للشركات الناشئة في هذا المجال من خلال حاضنات أعمال متخصصة، مما يعزز البيئة الابتكارية في دبي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة دبي كمركز رائد للاقتصاد الرقمي. وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية دبي الشاملة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتؤكد غرف دبي التزامها بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ ريادة الإمارة في تبني تقنيات المستقبل وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

ومع التطور السريع للذكاء الاصطناعي المساعد، تبرز أهمية هذه اللجنة في وضع الأطر التنظيمية والداعمة لاستخدام هذه التقنيات بشكل آمن وفعال. في الختام، تمثل اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد خطوة محورية في مسيرة دبي نحو الاقتصاد المعرفي، حيث يجمع هذا التوجه بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة الاقتصادية. وتسعى الإمارة من خلال هذه المبادرات إلى خلق بيئة أعمال جاذبة للمواهب والشركات العالمية، وترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للتقنيات الناشئة





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