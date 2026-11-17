غرف دبي تعزز الشراكة الاقتصادية مع كندا في مونتريال من خلال اجتماعات استراتيجية مع 4 مؤسسات استثمارية للتوسع في الأسواق الدولية ودعم الابتكار.

أجرى وفد غرف دبي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع أربع مؤسسات اقتصادية واستثمارية مرموقة في مدينة مونتريال الكندية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري. تأتي هذه الخطوة التمكينية مباشرة عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات و كندا ، والتي تشكل حجر الزاوية لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعمل على تسهيل حركة التدفقات المالية وإقامة شراكات طويلة الأمد تدعم نمو الشركات في أسواق عالمية متنافسة.

آليات التعاون التجاري والاستثماري

تناولت المحادثات المباشرة استعراض المقومات التنافسية الفريدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في دبي، حيث أكد المشاركون أن الإمارة توفر بنية تحتية متكاملة وبيئة تنظيمية مرنة تمكّن الشركات العالمية من الاستفادة القصوى من الفرص المتنامية في أسواق المنطقة والعالم. ويبحث الجانبان عن سبل عملية لدعم توسع الشركات الكندية الراغبة في دخول الأسواق الإقليمية، من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة وممرات تجارية ميسرة تقلل من التعقيدات اللوجستية والتشغيلية، مما يضمن استدامة النمو ويزيد من حصة الشركات في الاقتصاد العالمي.

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موقف غرفة دبي والدعم المؤسسي

شارك المستشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، بنشاط في هذه الاجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات المؤسسات المعنية بالتجارة والتنمية، مؤكدًا التزام المنظمة بتطوير قنوات تواصل جديدة ومبتكرة بين مجتمعي الأعمال في دبي وكندا. وأشار المدير العام إلى أن هذه المبادرات تهدف بوضوح إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية والعربية، وتعزيز فرص النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تشهد إقبالًا عالميًا متزايدًا، مما يعكس رؤية استراتيجية واضحة لدعم ريادة الأعمال والتوسع الدولي.

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التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكار

شملت جدول الأعمال نقاشات متخصصة حول تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي المساعد وتقنيات الطب الدقيق. وقد تم بحث سبل توظيف هذه التقنيات الحديثة لتطوير تنافسية مجتمع الأعمال، ودعم استقطاب الشركات المتخصصة التي تتخذ من مونتريال مقراً لها للتوسع والنمو في دبي، مما يخلق بيئة حاضنة للعلوم والتكنولوجيا تدفع عجلة التحول الرقمي وتحسن الكفاءة التشغيلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر两国.

شركاء التنمية الاقتصادية في مونتريال

التقى الوفد ممثلي مؤسسة "مونتريال إنترناشونال"، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية والمواهب المتميزة إلى منطقة مونتريال الكبرى، كما اجتمع الوفد مع مؤسسة "لا كيس" إحدى أكبر كيانات إدارة الأصول في كندا والتي تتولى إدارة صناديق التقاعد والتأمين في مقاطعة كيبيك، لتعزيز الثقة المتبادلة وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.