غرفة تجارة الشارقة والمصرف العربي يعززان التعاون الاقتصادي

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع المصرف العربي لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم بيئة الأعمال في الإمارات عبر حلول مالية مبتكرة.

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم رسمية مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي ودعم المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. جرت مراسم التوقيع في قاعة البراجيل بمقر الغرفة، بحضور عدد من كبار المسؤولين الذين يتولون مسؤولية القيادة في كلا المؤسستين.

تفاصيل التوقيع والمشاركة المؤسسية

حضرت مراسم التوقيع كل من عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، اللذين يشرفان على التوجيه الاستراتيجي للمؤسسة التجارية. ومن الجانب المصرفي، مثّل المصرف العربي كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وأحمد يوسف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال، مما يعكس الأهمية التي يوليها المصرف لهذا الشراكة.

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يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار عمل واضح يجمع بين الخبرات المصرفية المتخصصة والحلول المالية المتطورة التي يقدمها المصرف العربي، وبين الدور الراسخ الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

آليات التعاون واستكشاف الفرص

تسعى المؤسستان من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى استكشاف فرص واسعة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين المالي والتجاري. كما يركز الاتفاق على تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن من خلالها بناء بيئة أعمال أكثر ترابطاً وديناميكية، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية.

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تعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فاعلة تدعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجع على الابتكار في الخدمات المقدمة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر تكامل الجهود.

الموقف الرسمي والرؤية المستقبلية

أكد محمد أحمد أمين العوضي أن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرف العربي يأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة. وأكد أن هذه الخطوة تعزز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وتدعم توفير مقومات النمو والتوسع أمام الشركات العاملة في الإمارة.

أوضح العوضي أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، والتعرف بدقة إلى احتياجاتهم، واستكشاف مجالات تعاون تسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تكاملاً ومرونة. كما أشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص من خلال توسيع نطاق استفادة الشركات من الحلول والخدمات المالية.

من جانبه، أكد فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي، أن الشراكات القوية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في مختلف أنحاء الدولة. وشدد على أن التعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة يعكس التزام المصرف ببناء علاقات مثمرة مع المؤسسات التي تؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

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يؤكد توقيع هذه المذكرة مواصلة تركيز المصرف العربي على تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تتجاوز نطاق العلاقات المصرفية التقليدية. يفتح هذا النهج آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على تطوير أعمالها وتمويل خططها التنموية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.