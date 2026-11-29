وقعت غرفة عجمان والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لإبراز المبادرات الاقتصادية والتنموية ودعم بيئة الأعمال في الإمارة.

وقعت غرفة عجمان و المكتب الإعلامي لحكومة عجمان رسميًا مذكرة تفاهم جديدة، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية المشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين. تهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى إبراز المبادرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الإمارة، وزيادة وصولها إلى مختلف شرائح مجتمع الأعمال والجمهور العام. ويهدف الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى دعم الترويج الإعلامي الفعال للمؤتمرات والمعارض التي تنظمها الجهات المعنية.

تفاصيل المذكرة وأطراف التوقيع الرسمي

وقّع المذكرة كل من عبدالله عبدالمحسن النعيمي، الذي يشغل منصب مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، ومن جانب آخر أمل إبراهيم البلوشي، وهي مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان. جاءت هذه التواقيع تجسيدًا للحرص المشترك من قبل الجانبين على توظيف الخبرات والمؤهلات المتوفرة لديهما بكل كفاءة. يأتي هذا التوقيع ضمن خطة مدروسة تهدف إلى دعم المبادرات الاقتصادية والتنموية في الإمارة، وتعزيز الحضور الإعلامي لها بشكل ملحوظ. يسعى الطرفان من خلال هذا التوقيع إلى ضمان وصول هذه المبادرات إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المستثمرين ورواد الأعمال والشركات المحلية.

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أهداف التبادل المعلوماتي وتعزيز بيئة الأعمال

أكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين غرفة عجمان والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وأشار إلى أن توسيع مجالات التعاون سيخدم بشكل مباشر مجتمع الأعمال، كما سيساهم في دعم إبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في الإمارة أمام الجذب الخارجي.

وأوضح النعيمي أن تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسستين، إلى جانب التعاون في الترويج للفعاليات والمبادرات الاقتصادية، يسهم بشكل فعّال في تعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع. كما يهدف هذا التعاون إلى إبراز قصص النجاح الخاصة برواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم بيئة الأعمال الإيجابية.

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ويهدف هذا المسار إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في عجمان من خلال تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المؤسسات المحلية. يعمل الطرفان على جعل هذه القصص الناجحة نموذجًا يُحتذى به، مما يشجع المزيد من الشركات على الاستثمار والتمديد في الإمارة.

مجالات التعاون في التدريب وقياس الأثر الإعلامي

من جانبها، صرحت أمل إبراهيم البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بأن المذكرة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في إبراز المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي تساهم في نمو الإمارة. وأكدت أن هذا التعاون يعزز التواصل المستمر مع مختلف قطاعات مجتمع الأعمال، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

أضافت البلوشي أن التعاون سيتركز أيضًا في مجالات التدريب وتبادل المعرفة بين الموظفين والخبراء في الطرفين. تشمل هذه الجهود استطلاع آراء الفئات المستهدفة وقياس أثر الرسائل الإعلامية، مما يعزز فاعلية المبادرات الإعلامية ويضمن وصولها إلى الجمهور بمختلف فئاتهم الاجتماعية والمهنية.

وتنص المذكرة على التعاون المكثف في الترويج الإعلامي للمؤتمرات والمعارض والمنتديات والمبادرات الاقتصادية، التي تسهم في تعزيز مكانة إمارة عجمان على المستوى المحلي والإقليمي. يعمل الطرفان على إعداد محتوى إعلامي عالي الجودة يبرز المشاريع التنموية وقصص نجاح رواد الأعمال.

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آليات التنفيذ وتنمية القدرات البشرية

تشمل مجالات التعاون المتفق عليها تبادل التقارير والدراسات والإحصاءات الاقتصادية المتاحة للنشر، مما يثري القاعدة المعرفية لدى الطرفين. تستفيد المؤسستان من الخبرات والممارسات المؤسسية الراسخة لدى البعض الآخر، مما يرفع من كفاءة الأداء العام ويضمن تحقيق النتائج المرجوة.

كما تشمل الاتفاقية تبادل فرص التدريب والتطوير المهني للموظفين، وتنظيم ورش عمل وجلسات معرفية في مجالات متنوعة. تركز هذه الورش على الاتصال المؤسسي، وصناعة المحتوى الرقمي، والتعامل الفعّال مع وسائل الإعلام، بما يضمن تحديث المهارات بشكل مستمر.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الطرفان بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات الأعضاء في غرفة عجمان لبحث فرص الشراكة والرعاية الداعمة. يهدف هذا التنسيق إلى دعم المبادرات والفعاليات المشتركة التي تعزز الاقتصاد المحلي، وإجراء استطلاعات لآراء ممثلي القطاعات الاقتصادية لقياس أثر المبادرات وتطوير خطط الاتصال المستقبلية.