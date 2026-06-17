غرفة عجمان والقنصلية الألمانية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات في قطاعات متقدمة

بحثت غرفة عجمان ممثلة بنائب رئيس مجلس إدارتها مع القنصل العام الألماني في دبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعات المتقدمة والتعليم والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، واستعراضت فرص الشراكة وتبادل الخبرات وتحفيز المشاركات بالمعارض.

استقبل الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان ، سيبيله بفاف القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الشراكة وتنمية الاستثمارات المباشرة في قطاعات الصناعات المتقدمة والتعليم والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة وغيرها.

حضر اللقاء محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعلى راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، كما ضم وفد القنصلية ماركو لوريتز قنصل الشؤون الثقافية والاقتصادية وعدداً من المسؤولين. رحب الشيخ سلطان النعيمي بالوفد مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا والنمو المتواصل في التعاون الاقتصادي، وأشاد بالجهود المشتركة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد أن إمارة عجمان تتمتع ببيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار وتوفر حزماً متكاملة من الأدوات الداعمة لسهولة ممارسة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تواصل تطوير وتحديث منظومة الخدمات والإجراءات بشكل مستمر ومبتكر لتلبية تطلعات مجتمع الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية جاذبة إقليمياً ودولياً. استعرض اللقاء المقومات الاستثمارية والتنافسية التي تتمتع بها إمارة عجمان والفرص الواعدة المتاحة للمستثمرين الألمان، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والتعليم، إلى جانب أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوصى الحضور باستمرار التواصل والتنسيق المشترك بهدف تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في المعارض والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي ينظمها البلدان، والاستفادة من هذه المنصات في بناء شراكات نوعية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية





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