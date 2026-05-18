غرفة عجمان تعلن إطلاق برنامجًا خاصًا لزيارات المنشآت الصناعية لدعم منتجات إمارة عجمان

أعلنت غرفة عجمان عن إطلاق برنامج خاص الزيارة المنشآت الصناعية بهدف تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والمصانع الوطنية وتطلع الجهن لها على تقدم المنتجات الصناعية في عجمان من حيث الجودة والابتكار وتسليط الضوء على القدرات الإنتاجية المتطورة للمصانع الوطنية لدعم زيادة الاعتماد في المشتريات الحكومية وتوفير فرصة للتفاعل بين المختصين بالمشتريات في الجهات الحكومية والمصانع الأعضاء.

غرفة عجمان تعلن إطلاق برنامج زيارات المنشآت الصناعية أطلقت غرفة عجمان، في إطار جهودها لتحفيز الصناعة الوطنية وتعزيز حضور منتجات المصانع في المشتريات الحكومية، برنامجاً خاصاً لزيارات المنشآت الصناعية بالتعاون مع دائرة المالية والحكومة لنقل السلامة والإنفاذ الحوكمي في عجمان.

تستهدف المبادرة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصانع الوطنية وابتلائها على مستوى التقدم الذي وصلت إليه المنتجات الصناعية في الإمارة من حيث الجودة والابتكار. تهدف المبادرة أيضاً إلى تسليط الضوء على القدرات الإنتاجية المتطورة للمصانع الوطنية وتهيئة منصة لتبادل الخبرات بين المختصين بالمشتريات في الجهات الحكومية والمصانع الأعضاء، فضلاً عن توفير فرصة لمزيد من التنسيق مع الجهات الحكومية لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منظومة المشتريات الحكومية.

استهل البرنامج، الذي إطلقه في مصنع «الراهي للمواد الغذائية»، بزيارة الزارة للمختصين بالمشتريات لإطلاعهم على خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة والمنتجات ذات الجودة العالية. تم أيضاً البحث عن فرص التعاون المباشر مع الجهات الحكومية والأهم من ذلك، بحث فرص زيادة حضور المنتجات في منظومة المشتريات الحكومية. ومن جانبها، قالت جميلة النعيمي إن إطلاق هذا البرنامج مهم استهدف تنفيذ سلسلة من الزيارات المباشرة للمصانع الوطنية الرائدة في الإمارة، ويهدف إلى تنمية قدرتها التنافسية في السوق المحلي وتعزيز حضور منتجاتها في المشتريات الحكومية.

ويهدف هذا البرنامج إلى الإعداد لمبادرة استراتيجية وطنية تتمثل في «اصنع في الإمارات» وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي والرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المصانع المحلية وتوسيع فرص وصول منتجاتها إلى الجهات الحكومية. ومن جانبه، قال عبد الله النعيمي إن זה البرنامج يوفر منصة ديناميكية تمكن المصانع المحلية من استعراضها للقدرات الإنتاجية والحصول على شراكات مباشرة تعزز حضورها في السوق المحلي وتساهم في زيادة اعتمادها في المشتريات الحكومية.

