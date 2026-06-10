غرفة تجارة وصناعة عجمان: نقلة نوعية في كفاءة منظومتها الرقمية

حققت غرفة تجارة وصناعة عجمان نقلة نوعية واستثنائية في كفاءة منظومتها الرقمية لعام 2025، حيث كشف تقريرها السنوي عن تسجيل مستهدفات كاملة بنسبة 100% في مؤشري التحول الرقمي الشامل وإتمام جاهزية البنية التحتية الإلكترونية. وتأتي هذه النتائج القياسية لترسخ توجه الغرفة الاستراتيجي في الانتقال من مرحلة تطوير المبادرات إلى قياس الأثر المستدام.

حققت غرفة تجارة وصناعة عجمان نقلة نوعية واستثنائية في كفاءة منظومتها الرقمية لعام 2025، حيث كشف تقريرها السنوي عن تسجيل مستهدفات كاملة بنسبة 100% في مؤشري التحول الرقمي الشامل وإتمام جاهزية البنية التحتية الإلكترونية .

وتأتي هذه النتائج القياسية لترسخ توجه الغرفة الاستراتيجي في الانتقال من مرحلة تطوير المبادرات إلى قياس الأثر المستدام، بهدف تسريع الإجراءات وتوسيع نطاق الحلول الذكية التي تضمن تجربة استثمارية مرنة وفاعلة لمجتمع الأعمال. وأظهرت المؤشرات كفاءة تشغيلية، إذ بلغت نسبة تبني الخدمات الرقمية من قبل الأعضاء والمتعاملين 99.11%، في حين سجل مؤشر توفر الشبكة والأنظمة المتصلة باستمرار نسبة استدامة بلغت 99%.

كما رصد التقرير استمرارية توفر الموقع الإلكتروني بنسبة 97%، بالتوازي مع تحقيق نسب التزام عالية بمعايير الجودة العالمية بلغت 94% للتطبيقات الإلكترونية، و92% للمواقع الرقمية. وشهد العام إطلاق حزمة متكاملة من الأنظمة الداعمة لتصفير البيروقراطية الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، وفي مقدمتها نظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM 365) السحابي لتنظيم البيانات وتحسين كفاءة العمليات، بالإضافة إلى إطلاق النظام المالي ونظام الموارد البشرية السحابيين، ومشروع مركز العمليات الأمنية الذكي (SOC) الذي توج بحصول الغرفة على شهادة الآيزو العالمية المرموقة في أمن المعلومات (ISO 27001) بنسختها الأحدث.

وأوضحت الغرفة أنها ركزت خلال هذا العام على تعميق التواصل مع أعضائها، والاستماع المباشر لاحتياجاتهم، وتحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية. كما حرصت على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال، وفتح قنوات جديدة وتنافسية، تضمن توفير بيئة أعمال مستدامة ومرنة تواكب المتطلبات والتوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن ما تحقق من حصاد تقني وتشغيلي هو ثمرة عمل فريق مؤمن برسالته، يسعى باستمرار إلى تقديم قيمة مضافة لمجتمع الأعمال.

وتعكس هذه النتائج القياسية التزام الغرفة بتحقيق أهدافها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتقديم فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الحياة للشعب. وتسهم هذه النتائج في تعزيز مصداقية الغرفة كجهة قيادية في مجال التجارة والصناعة في الإمارات، وتعزيز ثقة أعضائها في قدراتها في دعم وتطوير الأعمال. وتهدف الغرفة إلى تعزيز هذه النتائج في السنوات المقبلة، من خلال الاستمرار في تطوير منظومتها الرقمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتقديم حلول مبتكرة لمجتمع الأعمال





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غرفة تجارة وصناعة عجمان كفاءة منظومة رقمية تقرير سنوي مؤشري التحول الرقمي البنية التحتية الإلكترونية دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني

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