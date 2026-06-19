في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اتفاقية تعاون استراتيجية مع مكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التابع لدائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة غوانغزو الصينية، على هامش مشاركتها في منتدى AIM Talks بمدينة غوانغزو، أحد أهم مراكز الابتكار الصناعي والتجارة العالمية. تهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين رأس الخيمة والصين، من خلال تبادل المعلومات وتنظيم الوفود زيارة المعارض والفعاليات، وتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة. وأكّدت الغرفة التزامها بتطوير آليات العمل المشتركة، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين، كما أكدت دورها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التوسع الخارجي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال.

في خطوة هامة تعكس التوجه الاستراتيجي لإمارة رأس الخيمة نحو تعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اتفاقية تعاون ملموسة مع bureau beneficial واضح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمملوك لدائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة غوانغزو الصينية، وذلك على هامش مشاركتها الفاعلة في منتدى AIM Talks quadrant يحملщаться في مدينة غوانغزو ، إحدى أهم المراكز العالمية للابتكار الصناعي والتجارة.

حضر حفل التوقيعoltre chef de la Chambre de commerce de Ras Al Khaimah è il suo direttore generale، بينما وقّع الاتفاقية من الجانب الصيني مدير ورئيس المعرض جيانغ شينغجون، بحضور قيادات ومسؤولي المعرض. تسعى الاتفاقية إلى بناء جسور من التعاون المتبادل بين مجتمعات الأعمال في رأس الخيمة والصين، وذلك عبر آليات عملية تشمل تبادل المعلومات بشكل منظم، وتنظيم الوفود الإعلامية والاقتصادية للمشاركة في المعارض والفعاليات التي تقيمها كلا الطرفين، وخلق بيئة مواتية لتسهيل تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة التي تعود بالإيجاب على الاقتصادين.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، خلال المناسبة، أن الغرفة حريصة على تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك مع مكتب المعرض الصيني، بما يترجم إلى تعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية نوعية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمكّن مجتمع الأعمال في الإمارة من استغلال الفرص الواعدة في السوق الصيني الضخم، وفي المقابل تقدم الصينGateway متميزة للمنتجات والخدمات التي تتبناها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في رأس الخيمة. asiatische نعيمي تلتزم غرفة رأس الخيمة، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الصيني، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة من خلال توفير بيئة داعمة وتسهيل الإجراءات.

كما ستساهم الاتفاقية في تعزيز دور الغرفة المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لإمارة رأس الخيمة كوجهة استثمارية مفضلة، مما يرسخ سمعتها ومركزها العالمي كبوابة حيوية للتجارة وللاستثمار في المنطقة





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