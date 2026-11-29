غرفة دبي العالمية تنظم جلسة في بكين مع 30 شركة تكنولوجية صينية لتعزيز الاستثمارات وفرص التوسع الدولي، حيث استعرضت المزايا التنافسية لدبي للقطاع الرقمي.

نظمت غرفة دبي العالمية ، تحت مظلة غرف دبي، طاولة نقاش استراتيجية في العاصمة الصينية بكين ، بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الإمارة وواحدة من أكبر الاقتصادات التكنولوجية في العالم. شارك في هذه الفعالية المتميزة ممثلون عن 30 شركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من بينها شركات ناشئة فاقت قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي، وتُصنف ضمن فئة شركات "اليونيكورن" العالمية. يأتي هذا الحدث في إطار جهود الغرفة المستمرة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دبي للشركات الراغبة في التوسع عالمياً.

آليات دعم التوسع الدولي للشركات الصينية

تهدف الفعالية المباشرة إلى توضيح الخدمات الشاملة التي تقدمها غرفة دبي العالمية لدعم تأسيس الشركات الصينية في الإمارة، مما يسهل عملية انطلاقتها نحو الأسواق الدولية. عُقد هذا الاجتماع التعاوني في بكين بالشراكة مع مركز بكين لدعم التوسع العالمي للشركات، المعروف بـ "Beijing Go Global Hub"، والذي يعمل كمنصة متكاملة تدعم الشركات في الاقتصاد الرقمي لدخول الأسواق الخارجية. ويخضع هذا المركز لتوجيه وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ومكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، مما يضفي طابعاً رسمياً مهماً على التعاون الثنائي.

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استعراض المزايا التنافسية وبيئة الأعمال في دبي

استعرض مروان المري، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا في غرف دبي، خلال مشاركته مع فريق مكتب غرفة دبي العالمية في بكين، المزايا التنافسية الفريدة لبيئة الأعمال في الإمارة. أشار المري إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي، الذي يتيح للشركات الصينية الاستفادة القصوى من فرص النمو المتسارع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما أكد على امتلاك الإمارة للبنية التحتية المتطورة والشبكة الواسعة من روابط التجارة والأعمال المرتبطة بالسوق العالمية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للشركات التكنولوجية الطموحة.

رؤى قيادية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية

أوضح مروان المري، في تصريحات مباشرة خلال الفعالية، حرص غرفة دبي العالمية على تعزيز التواصل المباشر والمستمر مع الشركات الصينية الطموحة للتوسع الدولي، ولا سيما تلك العاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. تعمل الغرفة من خلال مكاتبها التمثيلية في الصين على بناء علاقات وثيقة ومتينة مع مجتمع الأعمال الصيني، وتوفر الدعم اللازم للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في دبي. ويسهم هذا الدعم في تسهيل وصول هذه الشركات إلى منظومة الأعمال والشركاء المحتملين في الإمارة، مما يؤدي بشكل مباشر إلى تعزيز تدفقات الاستثمارات وتطوير الشراكات التجارية الاستراتيجية بين دبي والصين.

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مناقشات تفاعلية حول الفرص الاستثمارية وآليات الدخول

تناول الحوار خلال اللقاء منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها غرفة دبي العالمية، والتي تساعد الشركات الصينية في استكشاف فرص الأعمال والاستثمار داخل الإمارة. شملت المناقشات مساعدة الشركات على تقييم خيارات التوسع الدولي، والتعرف الدقيق على متطلبات تأسيس الأعمال في الإمارة، بالإضافة إلى بناء شراكات تجارية تدعم خطط نموها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وشهدت الجلسة نقاشات تفاعلية حية مع ممثلي الشركات الصينية، حيث استعرضوا تقنياتهم وحلولهم الرقمية المبتكرة وخططهم الطموحة للتوسع خارج الصين.

مستقبل الاستثمارات وآليات الاستفادة من خدمات الغرفة

طرح المشاركون في الفعالية مجموعة متنوعة من الاستفسارات المتعلقة ببيئة الأعمال وفرص النمو المتاحة في دبي، بالإضافة إلى آليات الاستفادة من خدمات غرفة دبي العالمية لتسهيل دخولهم إلى سوق الإمارة والانطلاق منها نحو أسواق جديدة. تأتي هذه الطاولة المستديرة في إطار جهود غرفة دبي العالمية المستمرة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الصيني، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها دبي. وتسهم هذه المبادرات في دعم استقطاب الشركات الدولية إلى الإمارة، بما يعزز بشكل كبير الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين دبي والصين.