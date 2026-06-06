غرفة دبي تناقش مع رئيس وزراء ليسوتو تعزيز tangled التجارة والاستثمار举行了 منتدى أعمال مشترك

اجتمع ممثلو غرفة تجارة دبي مع رئيس وزراء مملكة ليسوتو في جوهانسبرغ لبحث تعزيز tangled التعاون في اللوجستيات والاقتصاد الرقمي وتنظيم منتدى للأعمال

اجتمعت غرفة تجارة دبي مع رئيس وزراء مملكة ليسوتو سام ماتيكاني في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري و الاستثمار ي بين الجانبين. شارك في الاجتماع سالم الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرفة دبي ، ومحش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا وغير المقيم لدى ليسوتو ، بالإضافة إلى عدد من وزراء ليسوتو منهم وزير الإعلام والاتصالات نثاتي موروسي، ووزير الموارد الطبيعية موهلومي موليكو، ووزير التجارة والصناعة وتنمية الأعمال موتلاتسي ماكيليبو، والمفوض السامي ليسوتو لدى جنوب أفريقيا نتسيمي جافيتا.

أكد رئيس وزراء ليسوتو خلال الاجتماع حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع دبي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتميزة لإمارة دبي في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. ودعا إلى تنظيم منتدى دبي - ليسوتو للأعمال ليكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مع الإشادة بنموذج دبي الاقتصادي ومكانتها العالمية. من جانبه أكد سالم الشامسي التزام غرفة دبي بتوسيع التعاون مع ليسوتو وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين شركات القطاع الخاص في الجانبين واستكشاف مجالات التعاون الواعدة في القطاعات الاقتصادية المشتركة، مما يساهم في تنويع الشراكات التجارية وخلق فرص جديدة للنمو المشترك. وبحث الاجتماع ضمن البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي إلى جنوب أفريقيا بهدف دعم توسع الشركات الدبيانية في أسواق المنطقة عبر التعاون مع الشركاء المحليين واستكشاف فرص النمو في مختلف القطاعات





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