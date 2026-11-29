غرفة تجارة وصناعة الشارقة تكشف عن استقطاب 1882 عضوية جديدة في الربع الثالث من 2026، مع إصدار أكثر من 23 ألف شهادة منشأ لتعزيز الصادرات.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تحقيق إنجازات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء وترسيخ مكانتها كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارة. يأتي هذا الإعلان عقب الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، الذي استعرض الأرقام الصافية التي تعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين والقطاع الخاص في بيئة الأعمال بشارقة، مع التركيز على التحول نحو تقديم حلول عملية ومبتكرة.

إحصائيات العضويات الجديدة وشهادات المنشأ

شهدت حركة الانضمام إلى عضوية الغرفة ارتفاعاً كبيراً، حيث استقطبت 1882 عضوية جديدة، مما يدل على استمرار رغبة الشركات والمنشآت الاقتصادية في الاستفادة من خدمات التمثيل والدعم التي تقدمها الغرفة. وفيما يتعلق بالعضويات القائمة، بلغ عدد العضويات المجددة 22.124 عضوية، شملت مختلف الفئات التجارية والصناعية والمهنية، مما يعزز استقرار قاعدة بيانات المؤسسة. بالإضافة إلى نمو العضويات، لعبت الغرفة دوراً محورياً في دعم حركة التجارة الخارجية، حيث أصدرت 23.526 شهادة منشأ خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث، وهي وثائق حيوية تسهل عمليات التصدير وتثبت أصالة المنتجات المحلية. كما سجلت المناطق الحرة في الإمارة 656 عضوية جديدة ومجددة، مما يبرز التنوع الواسع للقطاعات المستفيدة من خدمات الغرفة. استراتيجية التحوّل من التمثيل إلى صناعة الفرص Also read مشاركون لـ «البيان»: معرض العين للصيد والفروسية عزز مكانة الإمارات وجهة عالمية لعشاق التراث

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست مجرد أرقام، بل تعكس ثقة متنامية في بيئة الاستثمار المحلي، مشيراً إلى أن الغرفة قد تجاوزت دورها التقليدي إلى قيادة التحول التنافسي للقطاع الخاص. وأوضح أن مجموعات العمل القطاعية أصبحت قناة منتظمة تتحول عبرها تحديات المنشآت الصغيرة والكبيرة إلى قرارات وتسهيلات مباشرة من الجهات الحكومية المختصة. وأشار العويس إلى أن الأولوية الاستراتيجية للمؤسسة تنطلق من حماية مصالح القطاع الخاص المحلي، والعمل على الارتقاء بالقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتهيئة بيئة تمكّن الشركات من التوسع بثبات نحو الأسواق الواعدة دولياً وإقليمياً. وشدد على أهمية الابتكار في الخدمات لتلبية تطلعات مجتمع الأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية بكفاءة عالية. دعم القطاع السياحي والفندقي بتسهيلات مالية

توصلت الاجتماعات التنسيقية بين الغرفة والجهات المعنية، مثل بلدية مدينة الشارقة، إلى اعتماد خصم بنسبة 50 % لثلاثة مواقف للمنشآت الفندقية والشقق الفندقية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن هذا القطاع الحيوي. كما تم بحث تسهيلات إضافية تشمل تقسيط فواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة للمنشآت الفندقية، مما يعكس نهجاً تعاونياً حقيقياً يدعم استدامة الأعمال. وشهدت الغرفة زخماً دبلوماسياً واقتصادياً لافتاً خلال هذه الفترة، تمثل في عقد 13 اجتماعاً مع ممثلي 13 دولة مختلفة، لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في الشارقة وممثلي تلك الدول. كما اطلع المجلس على الدور الذي اضطلع به مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة عبر 5 مشاركات دولية بارزة، شكلت منصات ناجحة لفتح آفاق التصدير أمام الشركات والمصانع الوطنية. التحديث الرقمي والجاهزية لمعرض إيكرس 2027

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أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذه الإنجازات هي ثمرة جهود تكاملية بذلتها فرق العمل لتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة، مشيراً إلى مضي الغرفة قدماً في تحديث بنيتها التقنية ورقمنة خدماتها الترويجية. وتوازي هذا التحديث مع الاستثمار في الكفاءات البشرية عبر برامج تدريبية مع مؤسسات أكاديمية عالمية، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والمعايير الاحترافية. ارتكز الأداء التنفيذي للغرفة على ثلاث دعائم رئيسية هي تعزيز المرونة التشغيلية وجودة الحوكمة المؤسسية، وتفعيل الحوار المباشر عبر مجموعات العمل القطاعية، وتنشيط الحركة التجارية عبر المهرجانات الترويجية. كما تم الاستعداد التنظيمي لمعرض "إيكرس 2027"، مستفيداً من مخرجات سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لمجموعات قطاعات Hotels والشقق الفندقية ومراكز التسوق والعقارات والصناعة ومكاتب المحاماة والسيارات المستعملة، لضمان نجاح هذا الحدث التجاري الكبير.

ختاماً، أكد مجلس الإدارة تضافر الجهود لمواصلة العمل بروح الابتكار والشراكة المؤسسية، لتسخير الإمكانات كافة وترجمة مستهدفات الموازنة والخطة التشغيلية لعام 2027 إلى إنجازات ملموسة، مما يعزز مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي رائد للتجارة والصناعة والاستثمار.