غرامة 5000 درهم ووقف رخصة لسائق نام في منتصف تقاطع بدبي وهو مخمور

قضت محكمة السير في دبي بمعاقبة سائق بغرامة 5000 درهم ووقف رخصته ثلاثة أشهر بعد أن ضبطته الشرطة نائماً في سيارته وسط تقاطع حيوي بمنطقة نايف، وتبين أنه تحت تأثير الكحول.

في واقعة غير مألوفة هزت أوساط مستخدمي الطريق في دبي ، تلقت غرفة العمليات بلاغاً عاجلاً حول مركبة متوقفة بشكل غريب في منتصف أحد التقاطعات الحيوية بمنطقة نايف.

هرعت دورية الشرطة إلى الموقع ليجد رجال الأمن مشهداً صادماً: سيارة صالون واقفة وسط التقاطع، وسائقها غارق في نوم عميق، غير مدرك للفوضى المرورية التي تسبب بها. وبعد محاولات متكررة لإيقاظه، لاحظ أفراد الدورية رائحة كحول تنبعث من داخل المركبة، ليخضع السائق لفحص الكحول الذي جاء إيجابياً. هذا التصرف المتهور لم يقتصر على تعريض حياة السائق للخطر، بل امتد ليضع مستخدمي الطريق الآخرين في موقف صعب، حيث تسببت المركبة المتوقفة في إعاقة حركة السير لعدة دقائق.

وبعد إحالة المتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة السير، مثل أمام القضاء واعترف بتعاطي المشروبات الكحولية قبل القيادة، لكنه طلب الرأفة مدعياً أنه تناولها في اليوم السابق. غير أن المحكمة رأت أن توقف المركبة في منتصف التقاطع وهو نائم يشكل دليلاً واضحاً على فقدان القدرة على القيادة الآمنة، خاصة أن اعترافه جاء متطابقاً مع الوقائع الفنية المثبتة بالأوراق.

وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بتغريمه مبلغ 5000 درهم إماراتي، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وأكد القاضي أن هذه العقوبة تأتي في إطار سياسة التسامح الشرطي، حيث كان بالإمكان فرض عقوبات أشد بالنظر إلى خطورة الفعل. تأتي هذه الحادثة لتذكر بأهمية الوعي المروري وخطورة القيادة تحت تأثير الكحول، التي تعد واحدة من أبرز أسباب الحوادث المميتة على الطرقات.

وتحرص شرطة دبي على تكثيف الحملات التوعوية والرقابية للحد من هذه الظاهرة، عبر نقاط التفتيش المفاجئة وبرامج التثقيف المستمرة. كما يُنصح السائقون بعدم المجازفة بحياتهم وحياة الآخرين، والتأكد من أنهم في حالة صحية ونفسية تسمح بالقيادة الآمنة. فالنوم خلف المقود، حتى لدقائق، قد يكون المقدمة لكارثة لا تحمد عقباها، لذا فإن الالتزام بالقوانين ليس خياراً بل ضرورة حتمية لحماية المجتمع. وتظل الجهود المشتركة بين الأفراد والمؤسسات هي السبيل الوحيد لتحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع





