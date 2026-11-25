المهندسة والفنانة الإماراتية غاية الخياط تعود للرسم والتراث بعد سنوات، مدمجة دقة الهندسة مع الجمالية في أعمال زيتية مستوحاة من ليوا في معرض دبي.

أعلنت الفنانة والمهندسة الإماراتية غاية الخياط عن عودتها القوية إلى ساحة الإبداع البصري، متحديةً المسافة الزمنية بينها وبين فنونها التشكيلية. تشارك غاية بمجموعة فنية مميزة في معرض دبي للفنون ، حيث تبرز مهاراتها الفائقة في دمج الانضباط الهندسي مع الروح الفنية للتراث الإماراتي.

مسيرة فنية تجمع بين الدقة الهندسية والجمال التراثي

تتميز غاية الخياط بمسيرة فريدة من نوعها، فهي تعمل كمهندسة كمبيوتر محترفة، وفي الوقت نفسه تمارس فنون الرسم التشكيلي والخط العربي. خلال مشاركتها الأولى في معرض دبي للفنون، ركزت بشكل أساسي على استخدام الألوان الزيتية لتقديم رؤية معاصرة للعراقة، مما يعكس رؤية فنية متوازنة تجمع بين العلم والفن.

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دور المجمع الثقافي وتأثير المدربين في مسيرتها الفنية

كانت عودة غاية إلى عالم الفن رسمياً في عام 2024 عبر بوابة المجمع الثقافي في أبوظبي، حيث بدأت مرحلة تدريب مكثفة وساعدها في صقل مواهبها الفنية بشكل كبير. تتلمذت الفنانة الشابة على يد الأستاذ محمد الأستاذ الذي دربها في فنون الرسم، وعلى يد الأستاذ محمد مندي الذي أشرف على تطوير مهاراتها في الخط العربي.

لعب هؤلاء المدربون دوراً محورياً في دعم حماسها وتشجيعها على المشاركة بقوة في المشهد الفني، وقد ساهمت توجيهاتهم في تمكينها من تقديم أعمال فنية عالية الجودة تعبر عن إمكاناتها الحقيقية وجماليتها الخاصة.

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الطبيعة والتراث الإماراتي كمصادر إلهام رئيسية

تستلهم غاية الخياط موضوعاتها الفنية بشكل رئيسي من الطبيعة الخلابة والتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤمنةً بأهمية إبراز هذه المعالم الجاذبة للأنظار. تهدف من خلال أعمالها إلى تشجيع المشاهد من داخل الدولة والزوار من مختلف أنحاء العالم على التوقف للتأمل في جماليات مواقعها الطبيعية والتاريخية.

تبدأ رحلة إيصال رسالتها البصرية من بيئتها المحلية المباشرة، لتنتقل بعد ذلك لتصل إلى جمهور أوسع وأكثر تنوعاً، مؤكدةً بذلك على أهمية الهوية المحلية كجسر للتواصل الثقافي العالمي.

أعمال فنية معاصرة مستوحاة من ليوا وتاريخ السباقات

تتعدد أساليب غاية الفنية في استخدام الألوان الزيتية والخط العربي والفحم، إلا أن معرض دبي للفنون جاء محط تركيز خاص على لوحاتها الزيتية التي تعكس عمق رؤيتها الفنية. من أبرز الأعمال المعروضة لوحة فنية تحمل عنوان قلعة الجبانة في ليوا، وهي لوحة تجسد عراقة المواقع التاريخية في المنطقة الغربية من الدولة.

كما تضم المجموعة لوحة سباق الأشرعة، التي تفتح نافذة حقيقية أمام زوار المعرض لاكتشاف الحكاية الفنية للفنانة، حيث تعكس هذه الأعمال المزج الناجح بين دقة الملاحظة الهندسية وعمق المعاني التراثية التي تميزت بها مسيرة غاية الخياط الإبداعية.