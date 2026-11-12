غانا تشارك لأول مرة في معرض الشارقة للكتاب لتعزيز التبادل الثقافي

أول مشاركة لغانا في معرض الشارقة للكتاب بحضور كتاب بارزين مثل إليزابيث بيتي وروبي غوكا، بهدف نشر الأدب الأفريقي وتعزيز الروابط الثقافية مع العالم العربي.

أعلنت جمهورية غانا عن مشاركتها الرسمية في الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، في خطوة تاريخية تمثل انطلاقتها الأولى كدولة أفريقية مشاركة في هذا المحفل الأدبي العالمي. جاءت هذه الخطوة المهمة في ظل روابط تاريخية وثيقة تجمع بين غانا والعالم العربي، بهدف التعريف العميق بثقافة البلاد وتراثها الأدبي الغني، وطرح صورة دقيقة تعكس تنوعها وثرائها الخاص. تم تنظيم المشاركة بتنسيق مباشر من قنصلية غانا في دبي والإمارات الشمالية، بدعم لوجستي ومالي من شركة "BOST Energies"، مما أكد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها البلاد لهذا الحضور العالمي.

تفاصيل المشاركة والغرض الثقافي

تركزت المشاركة الغانية على عرض مؤلفات متنوعة لعدد من الكتّاب والناشرين الغانيين، وذلك من خلال حضور بارز للروائيتين إليزابيث إيرين بيتي، وروبي يايرا غوكا، بالإضافة إلى الأديب أوزوالد أوكايتي. تهدف هذه المشاركة إلى تقديم صورة حقيقية لغانا تنطلق من الاعتراف بثرائها الأدبي وتنوعها الثقافي، وكسر الصورة النمطية التي قد تهيمن على تصورات البعض حول القارة الأفريقية. يُعد هذا الحدث منصة حيوية لجمع العاملين في صناعة النشر، وتوسيع دائرة التواصل بين الأدب الغاني والقارئ العربي والعالمي.

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روايات تعكس التجارب الإنسانية المشتركة

أكدت الكاتبة الغانية إليزابيث إيرين بيتي أن حضورها في المعرض يمثل تجربة استثنائية، مشيرة إلى إعجابها الكبير بحجم المعرض وتنوع المشاركين فيه، مما يعكس الرؤية الطموحة لهيئة الشارقة للكتاب. وأوضحت بيتي أن الاهتمام الكبير الذي أبداه زوار المعرض للتعرف إلى الكتب والحكايات القادمة من غانا يحمل أهمية خاصة، حيث تجسدت فيه أهمية الأدب في تجاوز الجغرافيا. وأشارت إلى أن القصص تحظى بإقبال كبير لأن الناس يعيشون مشاعر متشابهة ويواجهون تحديات يمكن للفهم والتفاعل معها، بغض النظر عن الاختلافات المكانية.

تُعد إليزابيث إيرين بيتي من الأسماء البارزة في أدب الأطفال واليافعين في غانا، حيث أصدرت ثماني روايات نُشرت في عدة دول منها غانا، ونيجيريا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والبرازيل. حصلت روايتها الأولى للأطفال "A Saint in Brown Sandals" على جائزة ماكميلان للكتّاب الأفارقة، مما يعكس جودتها الأدبية وتأثيرها الواسع. تستمد بيتي موضوعاتها من البيئة المحيطة، وتتناول في أعمالها قضايا الصداقة، والأسرة، والمغامرة، والطبيعة، والعلاقات الاجتماعية، مقدمةً شخصيات تعكس الحياة اليومية في المجتمع الأفريقي.

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مسارات أدبية وتجارب شخصية مميزة

من جانبها، رأت الكاتبة روبي يايرا غوكا أن مشاركة بلادها في المعرض تمثل فرصة مهمة لتقديم الأدب الأفريقي إلى جمهور قد لا يكون سبق له الاطلاع على أعمال كتّاب القارة. استعادت غوكا تجربتها مع القراءة في طفولتها، موضحة أنها نشأت على قراءة روايات عالمية من بينها مغامرات "نانسي درو"، وكتب الكاتبة البريطانية إنيد بليتون، وسلسلة "الأخوان هاردي". وأوضحت أنها لم تكن تجد في تلك الأعمال شخصيات تشبهها أو تعكس ثقافتها وبيئتها الأفريقية، الأمر الذي دفعها لاحقاُ إلى تأليف قصص يستطيع الأطفال الأفارقة رؤية أنفسهم فيها.

تجمع روبي يايرا غوكا بين مهنتها كطبيبة أسنان وعملها الأدبي، إذ تكتب للأطفال واليافعين والبالغين، وتتناول في مؤلفاتها موضوعات اجتماعية وإنسانية متعددة مثل الهوية، والتمييز، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الفتيات. من بين أعمالها المعروضة في الشارقة كتاب "Mama's Amazing Cover Cloth"، الذي يروي حكاية طفلة تكتشف الاستخدامات المتعددة لقطعة القماش التقليدية، مستحضرًا جانباُ من الحياة اليومية والتراث الأفريقي. تهتم غوكا بقضايا العنف ضد النساء والفقر والاختلالات الاجتماعية، مسلطة الضوء على قدرة الفتيات على مواجهة الظلم والدفاع عن حقوقهن.

توسع النشر الأفريقي في الأسواق العالمية

أكدت غوكي أن المشاركة الغانية تقدم رسالة ثقافية مفادها أن أفريقيا ليست مجرد جغرافيا ترتبط في أذهان البعض بالتحديات، بل هي قارة غنية بالحكايات والأدب والفنون والذاكرة. ووصفت الكتاب بأنه جسر لاكتشاف هذا التنوع وإعادة تقديم المجتمعات، مما يعزز التفاهم المتبادل بين الثقافات المختلفة. يأتي هذا الحضور الغاني في ظل حضور أفريقي لافت في الفعاليات المهنية المصاحبة للمعرض، مما يعكس تزايد الاهتمام بالنشر الأفريقي عالمياً.

شهد مؤتمر الناشرين، الذي سبق انطلاق المعرض مشاركة نحو 60 ناشراُ من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 28 ناشراُ يمثلون مجموعة من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية مثل ساحل العاج، ورواندا، وتوغو، وبنين، ومدغشقر، والسنغال، والكاميرون، وبوركينا فاسو. يعكس هذا الرقم تنامي اهتمام دور النشر الأفريقية بتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، والاستفادة من المعرض بوصفه منصة لتعزيز التعاون الثقافي، وفتح آفاق جديدة للترجمة، وتبادل حقوق النشر.