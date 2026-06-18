غانا تفوز على بنما بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع في كأس العالم 2026

حقق منتخب غانا فوزاً ثميناً 1-0 على بنما في افتتاح مباريات المجموعة الثانية عشرة بكأس العالم 2026 بهدف سجله كاليب يرينكي في الدقائق الأخيرة، ليعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة ب كأس العالم 2026 ، انتزع منتخب غانا فوزاً ثميناً بنتيجة 1-0 على حساب بنما بهدف قاتل سُجل في الوقت المحتسب بدل الضائع على ملعب تورونتو في كندا.

حقق المنتخب الإفريقي، الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش ويشارك في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، ثلاثة نقاط غالية عززت حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة. فرض منتخب بنما أفضلية نسبية خلال الشوط الأول وكاد يفتتح التسجيل مبكراً عندما تصدى الحارس الغاني لورنس أتي-زيغي لمحاولة خطيرة في الدقيقة الثانية. وطالب لاعبو بنما بركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد احتكاك بين كريستيان مارتينيز وجيروم أوبوكو داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

كما مرت تسديدة أخرى للمنتخب الكاريبي فوق العارضة في الدقيقة 37. تحسن أداء غانا في الشوط الثاني وقدم المنتخب وجهاً مغايراً عن الشوط الأول. أهدر جوردان آيو فرصة محققة للتقدم في الدقيقة 65 بعد تدخل دفاعي ناجح من راموس، فيما مرت رأسية موسكيرا بجوار القائم في الدقيقة 73.

وبينما بدت المباراة في طريقها إلى التعادل السلبي، احتسب الحكم ست دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، وخطف المنتخب الغاني هدف الفوز عندما أرسل أسانتي عرضية أرضية من الجهة اليسرى قابلها كاليب يرينكي بتسديدة مباشرة إلى الشباك. بهذا الفوز حصدت غانا أول ثلاث نقاط في المجموعة قبل مواجهتها المرتقبة أمام إنجلترا في الجولة الثانية، بينما تلتقي بنما مع كرواتيا





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كأس العالم 2026 غانا بنما هدف في الوقت بدل الضائع المجموعة الثانية عشرة

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