غاسييف يستعد لمواجهة يوكا في IBA PRO 19 بموسكو 11 يوليو

كشف مدرب مراد غاسييف عن استعدادات البطل العالمي للوزن الثقيل لمواجهة الفرنسي توني يوكا في IBA PRO 19، مشيراً إلى معسكر مرتفعات وتعديلات فنية لمحاكاة أسلوب المنافس. ويحظى غاسييف بمتابعة عربية واسعة بعد فوزه بلقب العالم في دبي.

يستعد البطل العالمي للوزن الثقيل في الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، الروسي مراد غاسييف ، لنزال مرتقب ضد الفرنسي توني يوكا في IBA PRO 19 المقرر عقده في موسكو يوم 11 يوليو المقبل.

أكد مدربه أنطون كادوشين أن الفريق لا يعتبر يوكا أكثر خطورة من المنافسين السابقين، بل يختلف عنه في الأسلوب والخبرة الفنية. ويحظى غاسييف بمتابعة واسعة في العالم العربي بعد فوزه بلقب العالم للوزن الثقيل في دبي العام الماضي خلال أمسية IBA PRO 13، حيث هزم البلغاري كوبرات بوليف بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة، ليصبح أول روسي يفوز بهذا اللقب منذ أكثر من 13 عاماً.

كشف كادوشين أن معسكر الإعداد الحالي بدأ بمرحلة تدريبية في المرتفعات الجبلية بمنطقتي تيرسكول وكيسلوفودسك، ثم انتقل إلى التحضيرات الفنية والتكتيكية بالقرب من موسكو. وأضاف أن التركيز ينصب على تطوير الأداء داخل الحلبة وتعزيز الجاهزية الذهنية للبطل، مع الاهتمام بتحسين جودة الملاكمة فنياً وتكتيكياً،以及 تعزيز عقلية المنافسة. وبسبب استبدال الأمريكي مايكل هنتر بالفرنسي يوكا، أجرى الجهاز الفني تعديلات على برنامج النزالات التدريبية لمحاكاة أسلوب يوكا ومواصفاته البدنية بدقة.

وبيّن كادوشين أن يوكا يختلف عن هنrer، إذ يمتلك الأخير خبرة احترافية أكبر، بينما يتميز يوكا بخلفية أولمبية قوية ووجود بدني لافت. يدخل يوكا، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، المواجهة بطموحات كبيرة ليصبح أول بطل عالم فرنسي للوزن الثقيل في الملاكمة الاحترافية. في المقابل، يسعى غاسييف للحفاظ على لقبه ومواصلة مسيرته الناجحة عالمياً.

يذكر أن النزال الرئيسي لأمسية IBA PRO 19 سيشهد مواجهة مباشرة بين البطل الروسي والفرنسي القوي، ما يضفي حدة إضافية على الحدث الرياضي المنتظر في العاصمة موسكو





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مراد غاسييف توني يوكا IBA PRO 19 موسكو الملاكمة الوزن الثقيل كأس العالم أنطون كادوشين

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