غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان، والوزير ياسين جابر يخشى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة سبعة في المئة هذا العام، وقد تكلف البلاد ما يقدر بنحو 20 مليار دولار. وفي مقابلة، قال جابر إن الحرب الحالية قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين سبعة وعشرة في المئة في عام 2026، مشيراً إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد تصل إلى 20 مليار دولار. في الأثناء، قال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان إن البلاد في وضع خطير، مرحباً في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقاً للخروج من الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». كما تعرض مستشفى حكومي في جنوب لبنان لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية أمس، ووفقاً لوزارة الصحة والإعلام الرسمي، تضرر 16 مستشفى جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في 2 مارس، ومقتل 116 مسعفاً وعاملاً في القطاع الصحي. كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات المنصوري وصريفا وياطر في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي برعشيت وكفردونين في جنوب لبنان، كما شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة قبريخا في جنوب لبنان، ونفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

