غارة إسرائيلية جنوب لبنان تودي بحياة طبيب أسنان وأبنائه أثناء عودتهم من امتحانات جامعية

قُتل طبيب أسنان من قرية القليعة مع ابنه وابنته في صاروخ استهدف سيارتهم على طريق النبطية-الخردلي، بعد عودتهم من امتحانات جامعية، في إطار حملة غارات إسرائيلية استهدفت عشرات القرى الجنوبية وأسفرت عن مئات القتلى وملايين النازحين منذ بداية الصراع في مارس.

تـحلّق دماراً أوسع في جنوب لبنان بعد غــارة جوية إسرائيليـة صوب قرية القليعة، حيث أسفرت الضربة الصاروخية التي استهدفت سيارة عائلة عائدة من امتحانات جامعية عن مقتل طبيب أسنان مشهور باسم جيمس كرم، إلى جانب ابنه وابنته الشابين، واللذان كانا في مطلع العشرينات من العمر.

وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فُجِّئت العائلة في طريق العودة إلى منزلهم على طول طريق النبطية-الخردلي بصاروخ موجه بدقة، ما أدى إلى اشتعال السيارة وإحراقها بالكامل. وكان جيمس كرم معروفاً بمهاراته الطبية وخدمته الكبيرة للمجتمع المحلي، ما جعل الفاجعة تتعالى بأصداء حزينة داخل القرية وبين أهاليها. أبدى كاهن الرعية المحلي، الأنطونيوس فرح، صدمة عميقة وإحباطاً كبيراً عندما صرح بأن العائلة كانت في طريقها إلى الجامعة لتقديم امتحاناتهم، وأن الضربة لم تكن مبررة ولا تستهدف إلا الصمت المتفجر للخطأ.

وأكد فرح أن السيارة احتوت على إنجيل وكتاب صلاة، ما يضيف بعداً روحانياً مأسوماً إلى الحادثة، إذ تُركت المواد الدينية محترقة مع رفات الضحايا، لتصبح شاهداً على خيانة القوانين الإنسانية في أوقات الصراع





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