غادي آيزنكوت يكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط عقدة الأحزاب العربية

كلّف الرئيس هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد استبعاد الأحزاب العربية من الائتلافات، ضمن مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد أسبوعين.

انتخب الإسرائيليون في السابع والعشرين من أكتوبر برلماناً مؤلفاً من 120 مقعداً، لكن رفض قوى يهودية مؤثرة إشراك الأحزاب العربية ، التي فازت بالمقاعد التسعة عشر، في الائتلافات حصر حسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية عملياً في 101 مقعد فقط.

المفارقة أن الأحزاب العربية نفسها أوصت بتكليف غادي آيزنكوت، فارتفع عدد النواب الذين أوصوا به إلى 67، فكلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة. غير أن آيزنكوت يستبعد مشاركة هذه الأحزاب في ائتلافه، فيما يرفض أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني وأحد حلفائه، تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعمها من الخارج.

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تفاصيل التكليف وحسابات الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي

أوصت الأحزاب العربية بتكليف آيزنكوت، لكن الأصوات التي فتحت له طريق التكليف أصبحت خارج حساباته للحكم، ما يعني أن الكتلة التي منحته الأفضلية لن تدخل حكومته.

يتقدم معسكر بنيامين نتنياهو بين المقاعد الـ101 المتبقية بـ53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت. ورغم فقدان نتنياهو أغلبيته البرلمانية، يحتفظ معسكره بقدرة واسعة على تعطيل تشكيل حكومة بديلة.

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تكشف الانتخابات الخمسة المتتالية التي شهدتها إسرائيل بين عامي 2019 و2022 أن عرقلة تشكيل الحكومة قد تكون أسهل من بناء ائتلاف مستقر، خصوصاً عندما تتحول الأحزاب الصغيرة إلى صاحبة القرار في حسم الأغلبية.

وفي مشاورات الرئاسة، امتنع حزب "يهدوت هتوراه"، صاحب المقاعد السبعة، عن التوصية بأي مرشح بعد سنوات من التحالف مع نتنياهو، فاقتصرت توصياته على 46 نائباً، ما ترك احتمال إعادة ترتيب التحالفات مفتوحاً دون حسم موقف الحزب من المشاركة في حكومة مقبلة.

مواقف الأحزاب العربية والأحزاب اليهودية من الشراكة

تتباين مواقف الأحزاب اليهودية من الشراكة مع الأحزاب العربية، فيما أظهر استطلاع عام 2025 أن غالبية كبيرة من العرب تؤيد مشاركة أحزابها في الحكومة، مقابل نحو ربع اليهود.

تعيد هذه الحسابات إلى الواجهة سوابق لعبت فيها الأحزاب العربية دوراً حاسماً في بقاء الحكومات الإسرائيلية. ففي عام 1992 شكل إسحاق رابين حكومته بأغلبية 62 نائباً، ثم فقدها بانسحاب حزب شاس عام 1993، واستمر بدعم النواب العرب من خارج الائتلاف.

وفي عام 2021 دخل حزب "رعام" بقيادة منصور عباس حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، فانتقل التمثيل العربي من موقع الدعم الخارجي إلى المشاركة المباشرة في الحكم. وبين التجربتين ظل قبول تلك الشراكة مرهوناً بموازين القوى داخل الأحزاب اليهودية.

يضيف قانون الدولة القومية لعام 2018 بعداً مؤسسياً لهذا التباين، إذ حصر حق تقرير المصير القومي بالشعب اليهودي، فامتد الخلاف من توزيع المقاعد إلى تصور موقع المواطنين العرب داخل السلطة.

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مهلة 28 يوماً وخيارات آيزنكوت الائتلافية المقبلة

يمنح الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها أسبوعين، وهي فترة سيحاول خلالها التوفيق بين أطراف تختلف حول قضايا تمس هوية الدولة وأمنها.

ضمن الخيارات المطروحة، تمنح مقاعد الحزبين الحريديين "شاس" و"يهدوت هتوراه" الثلاثة عشر معسكر آيزنكوت الأغلبية المطلوبة بواقع 61 مقعداً. لكن هذه المعادلة تفتح خلافاً حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في وقت جعل فيه آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، المساواة في تحمل أعباء الخدمة من أبرز تعهداته.

بعد سنوات من الحرب واستنزاف قوات الاحتياط، أصبحت قضية التجنيد تمس مفهوم العدالة وتوزيع الواجبات داخل المجتمع الإسرائيلي، وقد يجد آيزنكوت نفسه مضطراً للتراجع عن هذا التعهد مقابل الوصول إلى رئاسة الحكومة.

أما حكومة وحدة مع حزب الليكود فستفتح ملف مستقبل نتنياهو السياسي، بعدما اجتمع خصومه على إبعاده. وأياً كانت الصيغة التي يتوصل إليها آيزنكوت، فإن شروط تشكيل الائتلاف ستنعكس على إدارة الملفات الكبرى، من غزة والضفة الغربية إلى العلاقة مع واشنطن والتفاهمات الإقليمية.

بخلفيته العسكرية ومشاركته في حكومة الحرب، قد يعتمد آيزنكوت أسلوباً مختلفاً في إدارة هذه الملفات، لكن قدرته على اتخاذ القرارات ستبقى مرتبطة بالتوافقات التي تجمع شركاءه في الحكم. فإذا نجح في جمع أطرافه المتباينة، فقد تنتقل خلافاتها من طاولة المفاوضات إلى مجلس الوزراء، وتتحول التنازلات التي أوصلته إلى السلطة إلى قيود على ممارستها.