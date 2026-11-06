عُمان ضيف شرف معرض الشارقة للكتاب.. إحياء التراث عبر المخطوطات والتقنيات

تستضيف عُمان كضيف شرف في الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة للكتاب، حيث تقدم جناحاً مستوحى من التاريخ البحري يعرض مخطوطات نادرة وفنون تراثية وتقنيات حديثة.

تحتل سلطنة عُمان مكانة بارزة كضيف شرف في الدورة الخامسة والأربعين ل معرض الشارقة للكتاب ، لتقدم صورة متكاملة عن ثرائها الثقافي والحضاري. يستوحي تصميم الجناح العُماني طابعه من التاريخ البحري الغني للسلطنة، مستحضراً رحلات البحارة الذين خاضوا أمواج المحيط عبر القرون الماضية. يهدف هذا الحضور إلى تعزيز الروابط الثقافية الثنائية بين الإمارات وعُمان، وإبراز ما يجمع البلدين من أواصر تاريخية وإنسانية عميقة.

تصميم الجناح والتاريخ البحري

يتميز مدخل الجناح بتصميم يحاكي الأمواج المتلاطمة، ليصبح بوابة للدخول إلى عالم من التنوع الثقافي العُماني. يستخدم الجناح مفردات فنية تجمع بين المخطوطات النادرة والشخصيات العلمية، وعناصر التراث المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". كما يعتمد على التقنيات الحديثة لإحياء تفاصيل الحياة العُمانية وتعريف الأجيال الجديدة بموروثهم الثقافي.

Also read تحذير من تأثير مراكز البيانات على إمدادات المياه في ألمانيا

المخطوطات التاريخية والمعرفة

تتصدر المخطوطات المشهد داخل الجناح بوصفها شواهد حية على تاريخ طويل من التأليف والبحث العلمي. يضم الجناح ركناً خاصاً باستعراض نوادر مخطوطات وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بما فيها مخطوط عُماني يعود تاريخه إلى نحو 900 عام. تستهدف هذه المساحة إبراز الإسهامات الفكرية للعُمانيين عبر العصور، وتتعامل مع المعرفة كأداة أساسية للفخر الحضاري.

الشخصيات الثقافية واليونيسكو

يركز الجناح على تعريف الجمهور بالشخصيات الثقافية التي تركت بصمات في مجالات الأدب والفكر والإصلاح. يتصدر هذه الأسماء الشيخ نور الدين السالمي، الذي أسهم في إثراء المكتبة العُمانية بمؤلفات حول الفقه واللغة والتاريخ. كما يستحضر الجناح سيرة أبي مسلم البهلاني، الشاعر والمصلح الذي جمع بين الأدب والفكر، وسجلت مساهماتهم ضمن برامج اليونسكو.

Advertisement

التراث غير المادي والفنون

يمتد العرض ليشمل التراث الثقافي غير المادي، مثل فن البرعة وفن العازي، وعرضة الخيل والإبل. يقدم الجناح فن البرعة بوصفه فناً تقليدياً يشتهر به محافظة ظفار، ويجمع بين الأداء الحركي والإيقاعات الموسيقية. كما يبرز فن العازي باعتباره شكلاً من التعبير الشعري المرتبط بالقيم الاجتماعية، بينما تجسد عرضة الخيل جانباً من الممارسات التراثية المرتبطة بالفروسية.

التكنولوجيا والفعاليات المصاحبة

يوظف الجناح تقنيات الواقع الافتراضي "VR" لتقديم تجربة بصرية تفاعلية للزوار، تعرض مشاهد من الطبيعة العُمانية. تشارك نحو 27 مؤسسة عُمانية في المعرض، تشمل جهات حكومية ودور نشر، لتقديم صورة شاملة عن حركة النشر المعرفي. ترافق المشاركة أجندة ثقافية تضم 26 فعالية، منها ندوات وحضور للمائدة العُمانية ضمن برنامج المطبخ المصاحب.