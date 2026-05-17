عين يحقق الدوري الذهبي بلا خسارة ويحتفل بحضور هزاع بن زايد

العين يحقق الدوري الذهبي بلا خسارة ويحتفل بحضور هزاع بن زايد، بعد أن أنهى 26 مباراة من دون خسارة في موسم استثنائي، ويحتفل حتى الصباح بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لتتويج «الزعيم» بطل دوري أدنوك الذهبي.

العين يتوج بال دوري الذهبي بلا خسارة (26 مباراة) ويحتفل حتى الصباح ب حضور هزاع بن زايد ؛ 15 لقب دوري و39 إجمالاً ولابا هدافاً 25 هدفاًسهرت مدينة العين حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد وهي تحتفل ب« الزعيم » بطل دوري أدنوك الذهبي ، بعدما أنهى 26 مباراة من دون خسارة، في موسم استثنائي خضعت كل أرقامه للفريق البنفسجي.

وكان حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لتتويج «الزعيم» تكريماً للموسم الاستثنائي للنادي، وقد قام سموه بالتصفيق محيياً اللاعبين والمشجعين، في لفتة ألهبت الحماسة في استاد هزاع بن زايد الذي كان شاهداً على الأمسية التاريخية لبطل الدوري





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزعيم دوري أدنوك الذهبي هزاع بن زايد العين دوري الذهبي تتويج حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان المدرب العبقري إيفيتش ماكينة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء «إعلام التعاون»شارك محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام في الاجتماع الـ 26 لوزراء الإعلام بدول

Read more »

دبي تستضيف القمة الـ 26 للكيمياء السريرية والمخبرية 26 مايوتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »

أول سفينة صينية متخصصة بمسح الجزر تدخل الخدمة رسمياًدخلت الخدمة رسمياً أمس الجمعة، في مقاطعة هاينان، سفينة «هايانغ ديجو 26»...

Read more »

فيرستابن: أنا برشلوني إلى الأبد.. ولامين يامال مدهشكشف بطل الفورمولا 1 الهولندي ماكس فيرستابن (26 عاماً) عن تشجيعه لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم

Read more »

نجم أرسنال يفكر بالعودة للمنتخب الإنجليزي بعد التغييركشف تقرير عن تفكير مدافع أرسنال الإنجليزي بن وايت (26 عاماً) ...

Read more »

«إير فرانس» تلغي رحلاتها لتل أبيب وبيروت حتى الاثنينقررت الخطوط الفرنسية «إير فرانس» تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت «حتى الاثنين 26 أغسطس/ آب...

Read more »