أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أمن الوطن يتطلب حصر السلاح بيد الدولة فقط، محذرا من التدخل الخارجي ومطاليا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الذكرى الثامنة والثمانين للاستقلال.

أكد الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون أن ضمان الأمن والاستقرار في البلاد يرتكز حصراً على حصر السلاح والقرار بيد الدولة ال لبنان ية، رافضاً بشدة وجود أي أسلحة خارجة عن السيطرة الوطنية تتلقى أوامرها من أطراف خارجية. جاء هذا التأكيد في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان ، حيث شدّد على أن تعدد السلاح وازدواجية القرارات تُعدّ من أبرز مصادر الانقسام والخطر على الأمة.

المشروع الوطني وشرعية الدولة

أكد الرئيس عون أن ضمانة أمن اللبنانيين لا تتحقق من خلال تعدد السلاح والقرارات، بل عبر دولة واحدة وجيش واحد وسلطة شرعية واحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الدفاع عن الوطن. ووصف الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بأنهما الضمانة العسكرية الشرعية الوحيدة لحماية لبنان، معبراً عن قناعته بأن الدولة هي الإطار الوحيد الذي يصون أمن جميع أبنائها ويحفظ حقوقهم الأساسية.

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وشدّد عون على أن هذا الموقف يمثل جوهر المشروع الوطني، لافتاً إلى أن تبنيه لهذا النهج يعرضه لحملات نقدية من جهتين متناقضتين تماماً. وأبان بأن الاستقلال ليس مجرد شهادة يحصل عليها البلد مرة واحدة، بل هو مسؤولية يومية تتطلب وعياً مستمراً وممارسة فعلية لحماية السيادة الوطنية ضد أي محاولات للترهيب أو التهميش.

العقبتان الجوهريتان للأمن القومي

حدد الرئيس عون عقبتين أساسيتين أمام استكمال استقلال لبنان بشكل حقيقي، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، والتدخل الخارجي المباشر. وأشار بوضوح إلى أن هذا التدخل يأتي من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، حيث يتم استخدام سلاح وقرار خارج سلطتها الدولة اللبنانية، مما يخلق أزمتين مترابطتين يستدعي كل منهما الأخرى.

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واعتبر عون أن هاتين المشكلتين توفران الذريعة لبعضهما البعض، مما يجعل لبنان يدفع الثمن الغالي في الحالتين، ولا سيما أهالي الجنوب الذين تحمّلوا تبعات حروب متلاحقة ومدمرة منذ العام 1969. وأكد أن مشروعه الوطني يقوم على التلازم والتزامن التام بين حل المشكلتين، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي نهائياً وأبداً، وعدم السماح بوجود سلاح خارج الدولة يؤمر من الخارج.

تجارب الماضي وتكلفة الانقسام

استعرض الرئيس لبنان تجارب الرهان على الخارج والقبول بالوصايات والأزمنة الصعبة، مشيراً إلى أن اللبنانيين دفعوا أثمانها باهظة من أرواحهم وأرضهم وثرواتهم ومستقبل أبنائهم. وأشار إلى أن 83 عاماً مرت على الاستقلال، ولم يكتمل استقلالنا يوماً بشكل كامل، لافتاً إلى أن الثمن بقي واحداً في كل مرة تغيرت فيها الرهانات السياسية أو الاستراتيجية.

واعتبر عون أن أي بديل عن الدولة يمثّل هماً كبيراً على الشعب، مشدداً على أن اللبنانيين أنفسهم هم من يدفعون فاتورة هذا الانقسام المستمر. وأشار إلى أن عدم اكتمال الاستقلال يعرّض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار، مما يستدعي ضرورة تعزيز هوية الدولة وشرعيتها في وجه كل المؤامرات الخارجية.

الدبلوماسية أداة للحفاظ على السيادة

دافع الرئيس عون عن اعتماد الدبلوماسية كخيار استراتيجي، مؤكداً أن القوة العسكرية قد تغير موازين القوى، لكنها لا تستطيع وحدها بناء سلام دائم وعادل. وأشار إلى أن الدبلوماسية ليست استسلاماً، والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة، بل هو نتيجة للصبر والحكمة.

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وختم عون حديثه بالتأكيد أن القوة تقاس أيضاً بالشجاعة والحكمة في إنهاء الحروب، وأن هذا الخيار لا يعني الانتظار بلا نهاية أو قبول الأمر الواقع. بل هو جهد حقيقي لاستعادة الحقوق كاملة، بالاستناد إلى وحدة الموقف اللبناني وقدرة الدولة وعلاقاتها العربية والدولية الفعالة لتحقيق المصالح الوطنية العليا.