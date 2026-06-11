عودة السبيشال وان إلى سانتياغو برنابيو: جوزيه مورينيو يقود ريال مدريد في مهمة استعادة الأمجاد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة تهدف إلى إنهاء حالة الركود وتحقيق الألقاب الغائبة عن خزائن النادي.

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد حالة من الصخب الرياضي والإعلامي الكبير عقب الإعلان الرسمي من قبل إدارة نادي ريال مدريد عن عودة المدرب البرتغالي المخضرم والمثير للجدل جوزيه مورينيو لتولي زمام القيادة الفنية للفريق الملكي.

وبحسب البيان الصادر عن النادي، فإن العقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة، حيث سيبدأ مورينيو مهامه الرسمية في الثالث عشر من يوليو المقبل. تأتي هذه العودة بعد تجربة سابقة خاضها المدرب البرتغالي مع الميرينغي في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، وهي الفترة التي شهدت تحولات جذرية في أداء الفريق وشخصيته التنافسية.

وقد كشف نادي بنفيكا البرتغالي، الذي كان مورينيو يشرف على تدريبه، أن ريال مدريد قد تواصل معه رسمياً للتعبير عن رغبته في استعادة خدمات المدرب، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 15 مليون يورو كتعويض لفسخ العقد، وهو الأمر الذي حظي بموافقة مورينيو الذي يطمح في تحدٍ جديد لإثبات قدرته على الهيمنة مجدداً في الدوري الإسباني. إن الحديث عن جوزيه مورينيو لا يمكن أن يمر دون التطرق إلى مسيرته الأسطورية التي جعلته واحداً من أبرز وأكثر المدربين تأثيراً في تاريخ كرة القدم الحديثة.

فمورينيو، الذي يبلغ من العمر 63 عاماً، يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات التي تتحدث عن نفسها، حيث نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين مختلفتين؛ الأولى كانت مع نادي بورتو البرتغالي عام 2004 في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، والثانية كانت مع إنتر ميلان الإيطالي عام 2010 حينما حقق الثلاثية التاريخية. ولم تتوقف نجاحاته عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل السيطرة المحلية في عدة دوريات كبرى، حيث توج بالدوري البرتغالي مرتين مع بورتو، والدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع تشلسي، بالإضافة إلى لقب الدوري الإيطالي مرتين متتاليتين مع إنتر ميلان عامي 2009 و2010.

أما في ولايته الأولى مع ريال مدريد، فقد استطاع مورينيو كسر الهيمنة المحلية بلقب الدوري الإسباني عام 2012، كما حقق كأس ملك إسبانيا في عام 2011، مما يجعله مدرباً يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الضغوطات العالية في الأندية الكبرى. يأتي تعيين مورينيو في توقيت حساس جداً لنادي ريال مدريد، الذي يعاني من غياب الألقاب الكبرى لموسمين متتاليين، وهو أمر غير معتاد في تاريخ النادي الملكي.

وفي هذا السياق، لعب الرئيس فلورنتينو بيريس، الذي أُعيد انتخابه على رأس إدارة النادي الأسبوع الماضي، دوراً محورياً في هذه الصفقة، حيث وضع استعادة خدمات مورينيو على رأس أولوياته. ويرى بيريس أن المدرب البرتغالي هو الشخص الأنسب لإعادة الانضباط والروح القتالية للفريق، معتقداً أن مورينيو هو من وضع الحجر الأساس والعقلية الانتصارية التي مهدت الطريق للنجاحات الأوروبية الكاسحة التي حققها النادي لاحقاً، والمتمثلة في الفوز بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يركز مورينيو في مهامه القادمة على إعادة هيكلة المنظومة الدفاعية وتطوير الفعالية الهجومية لضمان العودة السريعة إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة كيف سيتعامل السبيشال وان مع الجيل الحالي من نجوم الفريق في ظل تطور تكتيكات كرة القدم الحديثة





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