عودة الذئاب الرمادية تنقذ غابات الحور الرجراج في يلوستون

دراسة علمية تكشف عن تعافٍ كبير لأشجار الحور الرجراج في منتزه يلوستون الأمريكي بفضل إعادة إدخال الذئاب الرمادية عام 1995، مما يعكس توازن السلسلة الغذائية.

كشفت دراسة علمية حديثة عن مؤشرات تعافٍ ملحوظة ل أشجار الحور الرجراج في متنزه يلوستون الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد عقود من تراجع قدرتها على التجدد. يرجح الباحثون ارتباط هذه الظاهرة البيئية المهمة بعودة الذئاب الرمادية إلى المنطقة منذ عام 1995، مما أحدث تغييراً جذرياً في النسيج البيئي للمنطقة.

آليات استعادة التوازن البيئي

شهدت مناطق عدة في شمال المتنزه نمو جيل جديد من أشجار الحور الرجراج، وصل بعضها إلى ارتفاعات وأحجام لم تُسجل في مواقع الدراسة منذ أربعينات القرن الماضي، أي قبل نحو 80 عاماً. يعود جذور الأزمة البيئية السابقة إلى اختفاء الذئاب الرمادية من يلوستون بحلول عام 1930، نتيجة الصيد المكثف وتدمير الموائل الطبيعية وبرامج القضاء عليها التي نفذت آنذاك.

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دور الذئاب في خفض أعداد الأيل

مع غياب هذا المفترس الرئيسي، ارتفعت أعداد الأيل الأشجارية بصورة كبيرة، حيث وصل العدد إلى نحو 18 ألف أيل في ذروة انتشارها داخل المتنزه. أدى هذا الزحف الكثيف إلى ضغط هائل على الغطاء النباتي، إذ كانت الأيائل تتغذى على أوراق الأشجار الصغيرة وأغصانها ولحائها، ما حال دون نمو أشجار الحور الرجراج ووصولها إلى مرحلة النضج.

بمرور الوقت، أصبحت الغابات تضم أشجاراً قديمة دون أجيال جديدة قادرة على تعويضها، مما أهدد استدامة النظام البيئي. وبدأ الوضع يتغير بشكل جذري عقب إعادة إطلاق 14 ذئباً رمادياً إلى يلوستون عام 1995، إذ ساهمت عودة هذه المفترسات في الحد من أعداد الأيل، التي تراجعت إلى نحو ألفي أيل حالياً، وفقاً للتقديرات الواردة في التقرير العلمي.

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نتائج مسح لوك بينتر العلمي

ولرصد تأثير هذا التغير على الغطاء النباتي، أعاد فريق بحثي بقيادة لوك بينتر، عالم البيئة بجامعة ولاية أوريغون الأمريكية، فحص ثلاث مناطق سبق دراستها عام 2012. شملت الأبحاث الجديدة 87 تجمعا لأشجار الحور الرجراج، لتقييم مدى تعافي الغابات بعد مرور عقود على إعادة إدخال الذئاب.

أظهرت النتائج أن نحو ثلث المواقع التي شملتها الدراسة شهدت نمواً ملحوظاً لأشجار صغيرة وطويلة موزعة في أنحاء المنطقة. كما سجل ثلث آخر ظهور مجموعات من الأشجار التي نجحت في الوصول إلى ارتفاعات أكبر، ورصد الباحثون أيضاً أشجاراً تجاوز قطر جذوعها 5 سنتيمترات عند مستوى الصدر.

التحديات المستقبلية والاستدامة

قالت لوك بينتر إن الفريق رصد نمواً جديداً وملحوظاً لأشجار الحور الرجراج الصغيرة، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه النتائج داخل مواقع الدراسة التي تم مسحها. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال تعافي الغابات يواجه تحديات، في ظل تزايد أعداد البيسون الأمريكي في بعض مناطق المتنزه خلال السنوات الأخيرة.

قد يؤثر الرعي الكثيف للبيسون على نمو النباتات، كما رصد الباحثون مؤشرات محتملة على زيادة أعداد الدببة وأسود الجبال، دون التوصل إلى أسباب مؤكدة لهذه الزيادة. من جانبه، أكد دومينيك سبراكلين، أستاذ التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف الجوي بجامعة ليدز البريطانية، الأهمية البيئية لهذه النتائج.

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أشار سبراكلين إلى أن الدراسة تبرز الفوائد التي يمكن أن تحققها استعادة الذئاب للأنظمة البيئية الطبيعية. تعزز هذه النتائج أهمية دور المفترسات الرئيسية في الحفاظ على التوازن البيئي، إذ لا يقتصر تأثير عودتها على تنظيم أعداد الفرائس، بل يمتد إلى حماية الغطاء النباتي وإتاحة الفرصة لتجدد الغابات.

تشكل هذه الظاهرة العلمية مثالاً واضحاً على ما يُعرف باسم "التأثير المتسلسل في السلسلة الغذائية"، حيث يؤدي وجود مفترس قمة إلى تحولات إيجابية في مستويات التغذية الأدنى، مما يعيد الحياة والنمو للنباتات والبيئة المحيطة.