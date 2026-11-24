دراسة حالات تاريخية لمؤسسي شركات كبرى عادوا بعد إقالتهم مثل جوبز وألتمان وهوانغ، وتبيّن أن ثقة الموظفين والمستثمرين تفوق أي هيكل إداري رسمي.

تُظهر السيرة التاريخية للشركات التكنولوجية الكبرى أن القيمة الحقيقية للمؤسسين غالباً ما تتجاوز القوائم المالية الرسمية والعقود المكتوبة. في عام 2024، عاد جنسن هوانغ ، المؤسس المشارك لشركة إنفيديا ، إلى منصب الرئيس التنفيذي بعد 11 يوماً فقط من إعلان استقالته، وذلك بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم عودته. هذه الحادثة الأخيرة ليست استثنائية تماماً، بل هي تأكيد حديث على نمط متكرر حيث تدرك الشركات بعد فوات الأوان أن الثقة التي بناها المؤسسون مع الموظفين والمستثمرين لا يمكن تعويضها بسهولة أو استبدالها بهيكل إداري جديد.

تدخل ترامب يعيد هوانغ لإنفيديا

شهدت شركة إنفيديا حدثاً استثنائياً جمع بين عالم الأعمال والسياسة العليا، عندما أعلن مجلس الإدارة استقالة جنسن هوانغ من منصبه كرئيس تنفيذي، لكن هذه النهاية لم تستمر طويلاً. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة مع أعضاء مجلس الإدارة لدعم عودة مؤسس الشركة الذي أسسها عام 1993، مما أدى إلى عودته الفورية بعد 11 يوماً. يعكس هذا الحدث أن نفوذ بعض المؤسسين قد تجاوز حدود الشركات الخاصة ليصبح جزءاً من الأهمية الاقتصادية والتقنية الاستراتيجية، حيث لم يعدوا مجرد مديرين تنفيذيين بل عناصر لا غنى عنها في سوق الرقائق المتقدمة.

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أزمة أوبن إيه آي واستجابة الموظفين

في نوفمبر 2023، أثار مجلس إدارة شركة أوبن إيه آي ضجة واسعة بإقالة مؤسسها المشارك سام ألتمان بحجة قصور في التواصل، مما دفع رئيس الشركة جريج بروكمان للاستقالة احتجاجاً. عرضت شركة مايكروسوفت، المستثمر الأكبر، على ألتمان قيادة فريق جديد لأبحاث الذكاء الاصطناعي لديها، مما زاد من حدة التوتر داخل أوبن إيه آي. تصاعد الموقف عندما وقع أكثر من 700 موظف رسالة تطالب بإعادة ألتمان واستقالة أعضاء المجلس، مهددين بالانتقال إلى مايكروسوفت.

دراسة حالات جوبز ودورسي التاريخية

تبقى قصة ستيف جوبز مع شركة أبل المثال الأبرز على عودة المؤسسين، حيث غادر الشركة عام 1985 بعد خسارة صراع السلطة مع جون سكالي، ثم أسس شركة نكست. اضطرت أبل لشراء نكست بأواخر عام 1996 بقيمة 400 مليون دولار، مما فتح الباب لعودة جوبز الذي أصبح رئيساً تنفيذياً مؤقتاً في 1997 وقاد تحولاً تاريخياً للشركة. في حين واجه جاك دورسي تحدياً مختلفاً مع تويتر، حيث أُجبر على التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي في أكتوبر 2008، لكنه عاد للقيادة في 2015 بعد نحو سبع سنوات وظل فيها حتى 2021.

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إبعاد سريع ومقاومة فورية

على عكس القصص الطويلة، واجه مات مولينويغ، مؤسس شركة أوتوماتيك المالكة لمنصة ووردبريس، محاولة عزل في سبتمبر 2026، حيث صوت مجلس الإدارة لتعيين مدير تنفيذي مؤقت بدلاً منه. استخدم مولينويغ حقوق التصويت التي يملكها لاستعادة صلاحياته سريعاً، لينتهي فترة إبعاده بعد 33 ساعة و20 دقيقة فقط. تبرز هذه الحادثة المقتضبة أن الاعتماد على المؤسسين لا يقتصر على الرؤية طويلة المدى فحسب، بل يمتد إلى الثقة الفورية والقدرة على توجيه دفة الأعمال في الأزمات.

قيمة المؤسسين تتجاوز الهياكل الإدارية

تكشف هذه السلسلة من القصص أن قيمة المؤسسين لا تقتصر على المناصب التنفيذية التي يشغلونها، بل تمتد إلى العلاقات والثقة المتراكمة عبر سنوات من بناء الشركات. في كثير من الأحيان، لا تدرك مجالس الإدارة والمستثمرون أهمية هذه القيمة الملموسة وغير الملموسة إلا بعد غياب أصحابها، مما يضطر الشركات إلى استدعاء من أقصتهم سابقاً. سواء كان الأمر يتعلق بتدخل رئاسي في إنفيديا، أو تمرد موظفين في أوبن إيه آي، أو شراء استراتيجي لأبل، فإن النتيجة واحدة: المؤسسون يبقون محوراً لا يمكن الاستغناء عنه في النجاح المؤسسي.