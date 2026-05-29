عملية 'الفارس الشهم 3' تزور أطفال غزة المرضى وتوزع الهدايا في عيد الأضحى

في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، نفذت دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشهم 3 مبادرة 'هدية وابتسامة' التي شملت زيارة الأطفال المرضى في المستشفيات وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم بمناسبة عيد الأضحى، بهدف إدخال الفرحة وتخفيف المعاناة.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر عملية الفارس الشهم 3 ، جهودها الإنسانية في قطاع غزة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث undertake مبادرة 'هدية وابتسامة' التي تهدف إلى إدخال السرور على قلوب الأطفال المرضى في مستشفيات القطاع.

وتشمل المبادرة زيارة الأطفال في أسرّتهم المرضية وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم، مما يساهم في تخفيف وطأة المعاناة التي يعيشونها بسبب الظروف الصعبة والحصار المفروض. وقد وثّق فريق العمل لحظات distributing الهدايا عبر مقطع مصور نشر على منصة إكس، يظهر فيه تجاوب الأطفال وفرحتهم在接受 الهدايا. عبر العديد من الأمهات عن خالص شكرهن لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تساهم في رسم البسمة على وجوه أطفالهن وتخفيف آلامهم.

كما عبّر الأطفال عن سعادتهم الكبيرة بالمبادرة، مؤكدين أنها منحتهم أجواء العيد رغم ظروف المرض والانقسام. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة متواصلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في فلسطين، خاصة في قطاع غزة المحاصر، من خلال عملية الفارس الشهم 3 التي تمثل انعكاساً للسياسة الخارجية الإماراتية القائمة على دعم الشعب الفلسطيني في محنته، وترسيخ قيم التضامن الإنساني across cultures and borders.

وتشدد هذه الخطوة على أهمية العمل الإنساني في وقت الأزمات، خاصة تجاه الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال المرضى، الذين يواجهون تحديات صحية ونفسية كبيرة بسبب نقص الإمدادات الطبية والظروف المعيشية الصعبة. وتجدد المبادرة التزام الإمارات بدعم القضية الفلسطينية عبر الوسائل الإنسانية والتنموية، بعيداً عن أي أجندة سياسية، مما يعزز مكانتها كactor إنساني رائد في المنطقة





