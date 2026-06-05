عملة بيتكوين تهوي نحو 60 ألف دولار وسط موجة بيع حادة وتخارج من صناديق الاستثمار

تعمقت خسائر العملات المشفرة مع اقتراب بيتكوين من 60 ألف دولار، بسبب تخارج صناديق الاستثمار والتصفيات القسرية والتوترات الجيوسياسية وتقرير الوظائف الأمريكي القوي.

تعمقت أسعار العملات المشفرة خسائرها خلال تعاملات الجمعة، لتقترب عملة بيتكوين الرقمية من مستوى 60 ألف دولار، حيث يُعزى الهبوط الحاد إلى تخارج مليارات الدولارات من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وعمليات التصفية القسرية، بالإضافة إلى تأثر السوق بالتوترات الجيوسياسية والبيع الرمزي لبعض حيازات الشركات الكبرى وسط مخاوف من رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.

وتفاقمت خسائر سوق الأصول المشفرة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي أظهر إضافة الاقتصاد وظائف بأكثر من المتوقع في مايو مع استقرار معدل البطالة، ما أدى إلى زيادة احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام. ولامست بيتكوين في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى لها منذ 11 أكتوبر 2024 عند 60028 دولاراً، لتستمر سلسلة الخسائر التي بدأت منذ إعلان إحدى الشركات الكبرى هذا الأسبوع عن بيع جزء من حيازاتها من العملة المشفرة.

وسجل سعر الإيثر 1571.96 دولاراً بعد انخفاضها 204 دولارات أو 11.49 بالمئة، وهبط سعر الريبل 7 بالمئة إلى 1.0924 دولار. وفقدت بيتكوين أكثر من 50 بالمئة من قيمتها منذ آخر مستوى قياسي سجلته في أكتوبر من عام 2025 عند 126 ألف دولار، وسط فقدان سوق العملات المشفرة لزخمها واستمرار تحول السيولة إلى أصول وقطاعات أخرى. ويأتي هذا الهبوط الحاد في ظل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث اتجهوا نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية.

وتشير البيانات إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين شهدت تدفقات خارجة قياسية بلغت أكثر من 600 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، مما زاد الضغط على السوق. كما أن عمليات التصفية القسرية للصفقات ذات الرافعة المالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.2 مليار دولار خلال 24 ساعة، مما أدى إلى تسارع الهبوط.

علاوة على ذلك، تسود حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشارت محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن أعضاء اللجنة يشعرون بالقلق من استمرار التضخم فوق المستهدف، مما قد يدفعهم إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وهذا من شأنه أن يقلل من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. من ناحية أخرى، تواجه العملات المشفرة تحديات تنظيمية متزايدة في العديد من الدول، حيث تشدد الهيئات الرقابية على عمليات التداول ومنصات الإقراض.

وقد أثر ذلك سلباً على ثقة المستثمرين وأدى إلى تقلبات حادة. ويرى محللون أن بيتكوين قد تستمر في التداول تحت ضغوط بيعية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار مخاوف رفع الفائدة وغياب المحفزات الإيجابية. ومع ذلك، يرى بعض المتفائلين أن الانخفاض الحالي قد يمثل فرصة للشراء على المدى الطويل، لا سيما مع تزايد تبني المؤسسات للعملات الرقمية. وفي سياق متصل، تؤثر التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا على الأسواق المالية بشكل عام، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار.

كما أن تحول السيولة نحو الذهب الذي سجل مستويات قياسية جديدة يضاعف الضغوط على العملات المشفرة. بشكل عام، يبقى مشهد العملات المشفرة متقلباً ويحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وإدارة المخاطر بحكمة في ظل هذه الظروف الصعبة. ومن المتوقع أن تركز الأسواق على بيانات التضخم الأمريكية المقبلة وقرارات الفيدرالي لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الأصول الرقمية





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