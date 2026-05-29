عمر الحمادي: العين نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي

أكد المحاضر الدولي في كرة القدم باتحاد الكرة والمحلل الفني عمر الحمادي أن فريق العين نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي خلال الموسم الحالي 2025-2026.

أكد المحاضر الدولي في كرة القدم باتحاد الكرة والمحلل الفني عمر الحمادي أن فريق العين نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي، خلال الموسم الحالي 2025-2026، حيث حصل الفريق على لقبي دوري المحترفين وال كأس رئيس الدولة .

وأضاف أن الاستقرار على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، جنباً إلى جنب مع ثبات التشكيل الأساسي، أسهم في تعزيز الانسجام والتفاهم بين اللاعبين. كما أوضح أن وجود دكة بدلاء قوية، إلى جانب الاعتماد على ثلاثي هجومي مميز، كان من العوامل الهامة في الحفاظ على مستوى الفريق. وأشاد الحمادي بعمل المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي نجح في قيادة الفريق بصورة مميزة من خلال التنظيم الدفاعي والهجومي وإدارة المباريات.

وأكد أن الفريق الأكثر توازناً واستقراراً خلال الموسم كان العين، والذي حصل على اللقبين من دون أي خسارة. وذكر أن ثبات التشكيلة الأساسية أسهم في خلق انسجام كبير بين خطوط الفريق، إلى جانب جودة اللاعبين الأجانب الذين لعبوا دوراً حاسماً في صناعة الفارق. كما شدد على أن اللاعب المحلي كان عنصر توازن مهماً في الجوانب التكتيكية والالتزام الدفاعي والقدرة على اللعب تحت الضغط.

واختتم الحمادي تصريحاته بالتأكيد على أن العين لم يكن مجرد فريق يستحوذ على الكرة، بل كان الأكثر خطورة في التحولات السريعة بعد افتكاك الكرة





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عمر الحمادي العين دوري المحترفين كأس رئيس الدولة فلاديمير إيفيتش

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاءتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 منافسة قوية على لقب الهداف، بالتزامن مع...

Read more »

الشارقة وخورفكان على موعد مع كأس الإمارات للسيدات للسلةبات لقب كأس الإمارات للسيدات لكرة السلة لموسم 2025-2026 مضموناً لأندية إمارة الشارقة،...

Read more »

الجامعة القاسمية تعقد ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابعنظّمت «الجامعة القاسمية» ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابع للعام الأكاديمي 2025–2026، في...

Read more »

رسمياً أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتيتوج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بعد تعادل منافسه المباشر...

Read more »

ختام مثير لدوري السلة بالكراسي المتحركةتُختتم، السبت، منافسات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025-2026،...

Read more »

قفزة بأسعار المواشي في الأسواق قبيل «الأضحى» وسط اضطرابات الشحنأسعار الأضاحيالنوع 2025 2026 التغييرالنعيمي 1500 1650 10% +النجدي والقبرصي 1100 -...

Read more »