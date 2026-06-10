عمر عرتن يعود إلى مقديشو بستقبال حافل ويتعهد بالمشاركة في كأس العالم 2030

عاد الحكم الصومالي عمر عرتن إلى مقديشو بعد منعه من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات كأس العالم، وقد استقبله جمهور غفير متعهداً بالعودة في البطولة القادمة عام 2030.

عاد الحكم الصومال ي عمر عرتن إلى مقديشو وسط استقبال حافل بعد أن مُنع من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات في كأس العالم 2026. وكان عرتن قد وصل إلى مطار ميامي الدولي يوم السبت الماضي، لكن السلطات الأمريكية رفضت دخوله لأسباب لم تُكشف رسمياً.

هذا الرفض أثار موجة غضب عارمة في الصومال، حيث اعتبر المواطنون أن هذا القرار يمثل إهانة للوطن وللحكم الذي نال لقب أفضل حكم في العالم عام 2025 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). وتجمع أكثر من مئة مشجع وصحفي في مطار مقديشو الرئيسي لاستقبال عرتن، حيث رفعوا الأعلام وهتافات الدعم. وقال عرتن في كلمة قصيرة: "سأكون حاضراً في كأس العالم القادمة عام 2030، وسأواصل رفع اسم الصومال عالياً. رغم ما حدث لي، فأنا لست محبطاً".

وأضاف أن هذا المنع سيزيده إصراراً على تحقيق حلمه في تمثيل بلاده في المحافل الدولية. يذكر أن عرتن كان قد تعيينه ضمن قائمة تضم 52 حكماً لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهو ما كان مصدر فخر كبير للصوماليين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وصف عرتن في أبريل الماضي بأنه "رمز إلهام للجيل الجديد من الصوماليين". لكن الحلم تحطم عند بوابة مطار ميامي.

وأفادت مصادر مقربة من عرتن أنه تعرض لاستجواب مطول واستُجوب حول علاقاته بأفراد في الصومال، لكن لم تقدم أي تفسيرات رسمية من الجانب الأمريكي. هذا الموقف أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وشخصيات رياضية عالمية، حيث اعتبر البعض أن القرار يمثل تمييزاً عنصرياً. على الرغم من الإحباط، أكد عرتن أنه لن يتخلى عن طموحه. وقال لوكالة الأنباء الصومالية: "سأعمل بجد أكبر لأكون في كأس العالم 2030.

هذا ليس مجرد حلم شخصي، بل هو أمل لكل الشعب الصومالي الذي يدعمني". وأضاف أنه يخطط لتقديم شكوى رسمية ضد القرار الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية. وفي الوقت نفسه، يواصل عرتن تدريباته وتحضيراته للموسم المقبل من الدوري الصومالي والدوري الإفريقي. ويأمل أن يكون هذا الحادث دافعاً لتغيير القوانين التي تمنع الحكام من بعض الدول من المشاركة في البطولات الكبرى.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى تحقيق شفاف في الحادثة، معرباً عن تضامنه مع عرتن. وتظاهر العشرات في شوارع مقديشو احتجاجاً على القرار الأمريكي، مطالبين الحكومة الصومالية بالتحرك دبلوماسياً. ووصف النشطاء الموقف بأنه "جائر وغير عادل"، داعين إلى مقاطعة البضائع الأمريكية. من جهته، تعهد وزير الرياضة الصومالي ببذل كل الجهود لدعم عرتن وإزالة العقبات التي تواجه الحكام الصوماليين دولياً





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