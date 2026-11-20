نفى إيمانويل غريغوار، عمدة باريس، شائعات تغلبه على حضور مجلس البلدية بسبب إطلاق لعبة جراندي ثفت أوتو 6، مؤكداً حضوره الموقوت.

نفى إيمانويل غريغوار ، عمدة مدينة باريس، بشدة التقارير التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت غيابه عن جلسة مجلس المدينة البلدي في الصباح الباكر بسبب انغماسه في لعب لعبة " GTA 6" العالمية. وقد جاء هذا الإنكار الصريح بعد أن تداول صحفيون ومستخدمون رقميون شائعات مفادها أن العمدة المتأخر عن الموعد المحدد كان يقضي ليله في بيئة اللعبة الافتراضية بدلاً من الاستعداد للاجتماع الرسمي.

تفاصيل التأخر والنفي الرسمي من العمدة

كانت الشرارة الأولى لهذا الجدل قد أوقعتها منشورات لعمدة باريس على حسابه في "إنستغرام"، حيث عبر عن حماسه الشديد لإصدار اللعبة في منتصف الليل بعبارة "لننطلق!". وأورد صحفيون ومستخدمو صفحات التواصل الاجتماعي بأن غريغوار لم يحضر في صباح اليوم التالي افتتاح جلسة مجلس باريس التي كانت مقررة في الساعة التاسعة صباحاً بدقة. ولم يصل العمدة إلى قاعة المجلس إلا عند الظهيرة، مما يعني تأخيره بثلاث ساعات كاملة عن الموعد الرسمي، وهو ما غذى التكهنات حول سبب غيابه.

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ورداً على هذه الاتهامات التي انتشرت بشكل واسع، لا سيما على صفحة "ALERTES INFOS"، أصدر إيمانويل غريغوار بياناً واضحاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم". وأكد العمدة في تدوينته أنه كان حاضراً في الموعد تماماً في الساعة التاسعة صباحاً، ولكن ليس في قاعة المجلس، بل كان في مكتبه يقوم بمهام إدارية مختلفة.

واستطرد العمدة في بيانه موضحاً أنه التقى في تلك الساعة بمسؤول الأخلاقيات في مدينة باريس، وهو شخص يلتقي به بانتظام لمناقشة شؤون المدينة. وبعد هذا الاجتماع الداخلي الهام، ترأس عمدة باريس جلسة مجلس المدينة، متحدياً بذلك الروايات التي وصفته بالتغيب الكلي عن العمل بسبب اللعب.

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سياق اللعبة وتأثيرها الثقافي العالمي

تعتبر لعبة "Grand Theft Auto VI" أو ما يعرف بـ "GTA 6" واحدة من أكثر الألعاب انتظاراً في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، حيث انطلقت عالمياً بعد فترة انتظار طويلة استمرت 13 عاماً. تدور أحداث اللعبة في بيئة افتراضية تحاكي مدينة "Vice City" المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية، وتتميز بتقنيات عالقة ونظام عالم مفتوح يتيح للاعبين حرية الحركة والتنقل.

تصنف اللعبة ضمن فئة ألعاب الأكشن والمغامرات التي تركز على عناصر الجريمة والمطاردات وتنفيذ المهام المعقدة في عالم مفتوح. يترقب ملايين اللاعبين حول العالم هذا الإصدار الجديد بحماس كبير، مما يعكس حجم التأثير الثقافي والنفسي الذي تتركه هذه السلسلة على مجتمع اللاعبين والمهتمين بالتكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم.

مواقف المؤسسات تجاه استخدام الألعاب أثناء العمل

في سياق متصل يتعلق بموقف المؤسسات من الألعاب الإلكترونية، حذر مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة بشكل صريح المسؤولين الحكوميين من اعتبار صدور لعبة "GTA VI" سبباً مقبولاً للتحول إلى العمل عن بعد أو تأخير الحضور. جاء هذا التحذير كإجراء وقائي لضمان الالتزام بالمواعيد الرسمية وعدم خلط الأمور الشخصية بالمهنية في المؤسسات الحكومية.

يعكس هذا التوجيه من الجهات الأمريكية اهتماماً متزايداً بحدود استخدام التكنولوجيا والترفيه في بيئة العمل الرسمية، خاصة مع انتشار ألعاب عالمية ضخمة تجتذب انتباه ملايين الأشخاص في وقت واحد. وتأتي هذه التعليمات تماشياً مع سياسات صارمة للحفاظ على الإنتاجية والجدية في التعامل مع الشؤون العامة والمهنية.

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تشير هذه الأحداث المتشابكة بين شائعة محلية في باريس وتحذيرات أمريكية إلى تعقيد العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والممارسة الإدارية الرسمية. في حين تستمر ضجة اللاعبين حول "GTA 6"، تحاول القيادات المحلية والدولية ضبط إيقاع العمل لضمان عدم تأثر الجداول الزمنية الرسمية بالظواهر الرقمية العابرة.