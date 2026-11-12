علي اللنجاوي يؤكد دعم جامعة حمدان الذكية لتحدي دبي للياقة 2026 في نسخته العاشرة

أكد علي اللنجاوي أن تحدي دبي للياقة 2026 يعزز صحة المجتمع ويرسخ ثقافة النشاط البدني، مع التزام جامعة حمدان الذكية بدعم المبادرة وأهدافها.

أكد علي اللنجاوي نائب رئيس جامعة حمدان الذكية للموارد المؤسسية والخدمات أن تحدي دبي للياقة 2026 يأتي انعكاسا لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. جاءت هذه التصريحات مع انطلاق النسخة العاشرة من التحدي، وهي نسخة تسعى إلى جعل الممارسة الرياضية جزءا من الروتين اليومي للمقيمين.

وتضع التصريحات التحدي في إطار أوسع يتصل بالتنمية الشاملة في الإمارة، إذ يربطه اللنجاوي بمكانة دبي بوصفها نموذجا عالميا للمدن التي تجعل الإنسان وسعادته ورفاهيته في صميم أولوياتها التنموية.

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تحدي دبي للياقة 2026 ورؤية ترسيخ النشاط البدني

يهدف تحدي دبي للياقة 2026 إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني وجعل الرياضة جزءا من الحياة اليومية، بحسب ما ذكره علي اللنجاوي في بيانه.

ويرى اللنجاوي أن التحدي يسهم في تعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، وهما هدفان يتقاطعان مع الرؤية الأوسع التي يتبناها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتطوير الإمارة.

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ويعكس هذا التوجه اهتماما بالإنسان بوصفه محور التنمية، إذ لا ينظر إلى الرياضة هنا كنشاط ترفيهي منفصل، بل كجزء من منظومة تستهدف رفاهية السكان على المدى الطويل.

جامعة حمدان الذكية ودعم المبادرات المجتمعية

تؤكد جامعة حمدان الذكية أنها تدعم المبادرات المجتمعية التي ترفع الوعي بأهمية النشاط البدني، وتعمل على تشجيع فئاتها المختلفة على تبني عادات صحية.

وقال اللنجاوي إن الجامعة تؤمن بأن بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل يتطلبان منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والصحة الجسدية والذهنية، في إشارة إلى أن التعليم لا يكتمل دون عناية بالجسد والعقل معا.

وأوضح أن الجامعة ترى أن التميز الأكاديمي والإبداع والابتكار مرتبطة ارتباطا وثيقا بنمط حياة صحي ومتوازن، ولذلك توجه الدعم إلى المتعلمين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على حد سواء، بهدف أن تنعكس هذه الممارسات إيجابا على حياتهم الشخصية والمهنية.

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التزام الجامعة بأهداف النسخة العاشرة

تجدد جامعة حمدان الذكية التزامها بالإسهام في تحقيق أهداف النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، بحسب ما أعلنه علي اللنجاوي.

ويشير اللنجاوي إلى أن الجامعة تسعى من خلال مشاركتها إلى تعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، مؤكدا أن الاستثمار في صحة الإنسان يعد استثمارا في مستقبل الوطن.

وختم اللنجاوي بالإشارة إلى أن بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطا يشكل أساسا راسخا لمواصلة مسيرة التنمية والريادة التي تنتهجها دولة الإمارات، وهو ما تراه الجامعة جزءا من دورها في خدمة المجتمع.