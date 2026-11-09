علي ماهر: صلاح قدوة للمنتخب وحرية كاملة في اختيار الجهاز المساعد

المدير الفني لمنتخب مصر يؤكد سعيه لبناء فريق هجومية ودفاعية قوية، ويوجه شكره للجهاز السابق بينما يشيد بدور محمد صلاح كقدوة للاعبين تحت قيادة هاني أبو ريدة.

أعلن علي ماهر ، المدير الفني الجديد ل منتخب مصر لكرة القدم، عن رؤيته الاستراتيجية لبناء فريق يتسم بالشراسة في الهجمات والدفاع، معرباً عن ثقته في القدرة على تقديم أداء يمتع الجماهيرحقق نتائج مميزة. جاء هذا الإعلان خلال تصريحات خاصة لموقع قناة أون سبورت ، حيث شدد ماهر على أهمية التكاتف بين الجميع لتحقيق الأهداف الطموحة التي يسعى لها الاتحاد المصري لكرة القدم.

تقييم صلاح وبناء الفريق

وصف علي ماهر، نجم منتخب مصر محمد صلاح، بأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية، مشدداً على كونه قدوة حقيقية لجميع زملائه في الفريق. وأشار المدير الفني إلى أن المنتخب يضم مجموعة من أفضل اللاعبين عبر التاريخ، مضيفا أن وجود لاعبين بهذا المستوى يرفع من سقف التوقعات ويخلق بيئة تنافسية صحية داخل الدكة الفنية. ويعتمد ماهر في فلسفته على الاستفادة من الخبرة الكبيرة لصلاح وقيادته للمجموعة لضمان جاهزية الفريق للتحديات المقبلة.

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العلاقة مع الجهاز السابق

أوضح علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه تولى المهمة بهدف خدمة الكرة المصرية واستكمال المسيرة التي بدأها الجهاز الفني السابق. وأبدى ماهر خالص شكره وتقديره لكل من حسام حسن وإبراهيم حسن على جهودهما خلال فترة قيادتهما للمنتخب الوطني، معترفاً بأن ما قدماه كان أساساً سيعتمد عليه في المرحلة القادمة. ووفقاً لتقارير قناة أون سبورت، فإن رؤية ماهر لا تهدف إلى تفويت الماضي بل البناء على التجارب السابقة لرفع مستوى الأداء.

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استقلالية الاختيارات الإدارية

كشف علي ماهر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، منحه حرية كاملة في اختيار الجهاز المساعد له دون أي تدخلات. وشدد ماهر على أن معيار الاختيار يعتمد حصراً على القدرة التأثيرية وتحمل المسؤولية لكل عضو، بعيداً تماماً عن المجاملات الشخصية أو العلاقات. كما أوضح رفضه التام لتعيين مدير للمنتخب، مؤكداً رغبته في التواصل المباشر مع مسؤولي الاتحاد لتفادي وجود أي وسيط يعيق سلاسة العمل الإداري والبيئي.

توقعات الجماهير والمرحلة المقبلة

وجه علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، نداءً صريحاً للجماهير بالتفاف حول اللاعبين ودعمهم النفسي خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مساندة المتابعين عنصر حاسم في النجاح. وشدد على أن تحقيق الأهداف الكبرى يتطلب عملاً شاقاً ومثابرة مستمرة من جميع الأطراف، من الإدارة إلى اللاعبين والجماهير. وفي ظل تفهم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوجهة النظر هذه، يبدو أن الفترة القادمة ستشهد بداية عصر جديد من الشفافية والكفاءة في إدارة شؤون المنتخب.